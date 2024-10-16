ميدو: الزمالك سيفوز على الأهلي "بالطريقة ذاتها"

توقع أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب الزمالك الأسبق، فوز الفريق الأبيض على غريمه التقليدي الأهلي حال مواجهتهما في نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته الأسبوع المقبل في الإمارات.

وتنطلق يوم الأحد المقبل منافسات نسخة جديدة من مسابقة كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات، حيث يشارك في البطولة، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز حامل لقب الكأس وسيراميكا كليوباترا الفائز بكأس الرابطة والزمالك المدعو بالكارت الذهبي.

ويعتبر الأهلي والزمالك أبرز المرشحين للفوز باللقب كون الفريق الأحمر الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 14 مرة يليه الزمالك بـ4 ألقاب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لتوقعاته لمباريات السوبر المصري: "الزمالك سيفوز أوّلًا على بيراميدز بركلات الجزاء، والأهلي سيعبر سيراميكا بنتيجة (3-1)".

وأضاف: "أتوقع في النهائي فوز الزمالك على الأهلي مرة ثانية بركلات الترجيح كما حدث في السوبر الأفريقي مؤخرًا التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالسعودية".

وتابع: "الزمالك حال وصوله لمرحلة ركلات الترجيح وكان يحرس عرين الفريق محمد عواد سيتألق ويقوم بالتصدي لركلة أو ركلتين، وهو أفضل من محمد الشناوي، حارس الأهلي، في التصدي لركلات الجزاء، ويقرأ بشكل جيد كيف يسدد اللاعبون، لديه هذه الموهبة، ودربته سابقًا في الوحدة السعودي ورأيت ما يفعله".

وكان الأهلي توِّج بآخر ثلاث نسخ أقيمت، وجميعها في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت على الترتيب، أما الزمالك فكان آخر تتويج له بلقب السوبر المصري، في 2020.