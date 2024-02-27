خطوة مودريتش المقبلة حال رحيله عن ريال مدريد
ألقت صحيفة "ذا أتلتيك" الضوء على مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، في ظل العديد من الشكوك بشأن إمكانية بقاء اللاعب موسما جديدا مع الفريق.
وينتهي عقد مودريتش مع "الميرنغي" الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن الطرفين لا يخططان لمناقشة التمديد موسما آخر.
وتحدثت الصحيفة الشهيرة عن الهدف الرائع الذي سجله مودريتش في المواجهة السابقة للميرنغي أمام إشبيلية واحتفاليته الجنونية، قائلة: "احتفال مودريتش قال كل شيء، بعد أن تقدم ريال مدريد على إشبيلية بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وقف على اللوحات الإعلانية، وضرب الهواء بكلتا يديه وأطلق صرخة بينما كان زملاؤه يمسكونه".
وأضافت: "لقد كان موسمًا محبطًا لمودريتش، فقد بدأ 11 من أصل 26 مباراة في الدوري الإسباني".
وتابع التقرير: "لدى ريال مدريد شكوك بشأن تجديد عقد مودريتش، ولم يتم اتخاذ أي خطوات من جانبهم، حتى الآن، ولا من جانب اللاعب، هناك شكوك بشأن ما إذا كان سيقبل صفقة جديدة إذا عُرض عليه ذلك، رغم أن سعادته واستقرار عائلته في مدريد يمكن أن يلعبا دورًا في بقائه".
وأضاف التقرير: "تم إغراء لوكا مودريتش من قبل أندية في كرواتيا والسعودية وأمريكا، ولكنه لا يفضل الانتقال لدوري روشن، وهو مهتم بتجربة الانتقال للدوري الأمريكي، ولا يستبعد أيضا البقاء في أوروبا".
وأوضح التقرير: "ينتهي عقد مودريتش في الصيف، وقال مدربه كارلو أنشيلوتي مرارًا إن القرار يعود إلى لاعب الوسط البالغ من العمر 38 عامًا بشأن تجديد عقده أم لا، لكن هذا الموسم يبدو بشكل متزايد وكأنه وداع طويل لأحد أفضل لاعبي ريال مدريد على الإطلاق".
وأشارت الصحيفة: "لا يزال يعتقد أن مودريتش يستطيع الأداء على مستوى عالٍ بعد ما يقرب من 12 عامًا في البيرنابيو، حيث خاض 517 مباراة وفاز بـ 24 لقبًا، لكن ريال مدريد نادرًا ما يكون عاطفيًا عندما يتعلق الأمر برحيل ألمع نجومه".
وأشارت تقارير سابقة إلى أن مودريتش حصل على عرض للعودة إلى ناديه الأسبق دينامو زغرب الكرواتي في الصيف المقبل، كما أن اللاعب على رادار عدة أندية سعودية.