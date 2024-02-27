خطوة مودريتش المقبلة حال رحيله عن ريال مدريد

ألقت صحيفة "ذا أتلتيك" الضوء على مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، في ظل العديد من الشكوك بشأن إمكانية بقاء اللاعب موسما جديدا مع الفريق.

وينتهي عقد مودريتش مع "الميرنغي" الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن الطرفين لا يخططان لمناقشة التمديد موسما آخر.

وتحدثت الصحيفة الشهيرة عن الهدف الرائع الذي سجله مودريتش في المواجهة السابقة للميرنغي أمام إشبيلية واحتفاليته الجنونية، قائلة: "احتفال مودريتش قال كل شيء، بعد أن تقدم ريال مدريد على إشبيلية بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وقف على اللوحات الإعلانية، وضرب الهواء بكلتا يديه وأطلق صرخة بينما كان زملاؤه يمسكونه".

وأضافت: "لقد كان موسمًا محبطًا لمودريتش، فقد بدأ 11 من أصل 26 مباراة في الدوري الإسباني".