الكشف عن قائمة المغرب لأولمبياد باريس

أعلن طارق السكتيوي مدرب المنتخب الأولمبي المغربي، عن القائمة النهائية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، المقرر انطلاقها الشهر الجاري.

وتأكدت مشاركة النجم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان في البطولة، حيث تصدر اسمه الثلاثي فوق السن.

ويتواجد الثلاثي سفيان رحيمي وأشرف حكيمي ومنير المحمدي، في قائمة المغرب الأولمبي، فوق السن.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي

حراسة المرمى: منير المحمدي - رشيد غانيمي - محمد رضا.

الدفاع: أشرف حكيمي - عادل تحيف - مهدي بوكامير - أيمن الوافي - أكرم نقاش - زكريا الواحدي - هيثم منعوت.

الوسط: مهدي مبارك - أمير ريتشاردسون - أسامة العزوزي - بلال الخنوس - أسامة تارغالين - ياسين كيشتا - بنجامين بوشواري.

الهجوم: سفيان رحيمي - المهدي موهوب - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش - إلياس بن صغير.

وتقام الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية، بجوار كل من، الأرجنتين، وأكرانيا، والعراق.