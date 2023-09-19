كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدوحساب نادي النصر على منصة X

تقرير: كريستيانو رونالدو قد يظهر في عرض "كراون جول" المقبل للمصارعة الحرة

قائد النصر سيكون ضيف عرض "كراون جول" في المصارعة الحرة بالسعودية

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة "WWE" للمصارعة الحرة تستهدف الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، للتواجد كـضيف شرف في عرض "كراون جول"، الذي سيقام في السعودية خلال نوفمبر المقبل وتستضيفه جدة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "WWE" تريد الاستفادة من شعبية رونالدو لكي يظهر ضيفًا على النسخة المقبلة من عرض نزالات "كراون جول".

وكانت حلبات النزالات في السعودية قد شهدت خلال موسم الرياض 2022 جولات أسطورية ضمن منافسات WWE كراون جول، وحظيت بحضور ضخم استمتع بمنافسات عدد من أبطال العالم.

ويتألق رونالدو بشكل لافت للنظر منذ انضمامه لصفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر.

كريستيانو رونالدو
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وقاد رونالدو فريقه النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وحصد جائزة هداف البطولة.

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية، منهم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد، وكذلك نغولو كانتي وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي من تشيلسي، ومارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، وسيرغي ميلنكوفيتش سافيتش من لاتسيو، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون، بالإضافة إلى جوتا لاعب سيلتك الأسكتلندي.

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