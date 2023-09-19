تقرير: كريستيانو رونالدو قد يظهر في عرض "كراون جول" المقبل للمصارعة الحرة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة "WWE" للمصارعة الحرة تستهدف الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، للتواجد كـضيف شرف في عرض "كراون جول"، الذي سيقام في السعودية خلال نوفمبر المقبل وتستضيفه جدة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "WWE" تريد الاستفادة من شعبية رونالدو لكي يظهر ضيفًا على النسخة المقبلة من عرض نزالات "كراون جول".