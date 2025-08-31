رغم الفوز على مايوركا.. 4 أشياء ترعب ريال مدريد

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني ليحقق المدرب تشابي ألونسو الانتصار الثالث على التوالي وقاد فريقه إلى تحقيق الصدارة مؤقتاً.

ورغم الفوز واعتلاء الصدارة بشكل مؤقت لكن ريال مدريد عانى كثيراً خلال المباراة، وكان متأخراً بهدف قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز صعب وحافظ عليه في الشوط الثاني.

وتشعر جماهير ريال مدريد بالرعب وعدم الثقة في فريقها رغم الفوز لعدة أسباب نستعرضها في السطور القادمة:

اللياقة البدنية للاعبين

تراجع المخزون البدني للاعبي ريال مدريد في الشوط الثاني بشكل واضح، ولم يستطيعوا مجاراة منافسهم وممارسة الضغط العالي بشكل جيد وهو مؤشر يخيف الجماهير والمدرب تشابي ألونسو.

ولم يستعد ريال مدريد كباقي منافسيه حيث شارك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية واكتفى بأسبوعين إعداد قبل بداية الدوري الإسباني.

أخطاء الدفاع

رغم التحسن الواضح في مستوى الدفاع بداية الموسم لكن الأخطاء متواصلة من طرف المدافعين كادت أن تمنح التعادل لريال مايوركا.

ولم يقدم الإنجليزي ألكسندر أرلوند الأداء الدفاعي المطلوب، وكان نقطة ضعف واضحة وثغرة تسبب في تهديد مرمى فريقه بعدة فرص محققة.

استمرار الاعتماد على الفرديات

رغم العمل الجيد الذي يقوم به المدرب تشابي ألونسو عبر محاولة تكوين طريقة لعب هجومية واضحة ومتنوعة.

لكن ريال مدريد يعتمد بشكل كبير على فرديات لاعبيه وظهر خلال المباراة البرازيلي فينيسيوس جونيور وقاد الفريق لقلب النتيجة والفوز.

تشكيل غير ثابت

اعتمد تشابي ألونسو مرة ثانية على الشاب الأرجنتيني فرانكو مستانتونو في الهجوم والجهة اليمنى ورغم موهبته لكنه لم يقدم إضافة قوية للفريق.

ويحتاج المدرب لتثبيت خط الدفاع بين البرازيلي إيدير ميليتاو والألماني أنطونيو روديغر بجانب الإسباني دين هويسن، وحسم مشكلة الظهير الأيمن بين ألكسندر أرلوند الضعيف دفاعيا والمخضرم القائد الإسباني داني كارفخال.