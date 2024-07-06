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رياضة

تغريم متسابق توقف لتقبيل زوجته خلال سباق فرنسا للدراجات (فيديو)

تغريم متسابق توقف لتقبيل زوجته خلال سباق فرنسا للدراجات (فيديو)
الفرنسي جوليان برنار
وكالات
وكالات
06 يوليو 2024، 12:59 م

فرض الاتحاد الدولي للدراجات غرامة مالية قيمتها 200 فرنك سويسري (205 يوروات) على الفرنسي جوليان برنار بسبب توقفه لتقبيل زوجته خلال المرحلة السابعة من سباق فرنسا للدراجات، والتي أقيمت ضد الساعة.

وبعد 15 دقيقة من بداية المرحلة التي أجريت، أمس الجمعة، في بورغوندي، موطن برنار، توقف المتسابق لتقبيل زوجته وابنه الصغير، لدى وقوفهما على جانب الطريق بين مجموعة من أفراد العائلة والأصدقاء.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان إن تصرف برنار كان غير لائق، وأضر بصورة الرياضة.

 

 

 

وقال برنار عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أعتذر للاتحاد الدولي للدراجات على الإضرار بصورة الرياضة. لكنني على استعداد لدفع 200 فرنك سويسري كل يوم وتجربة هذه اللحظة مرة أخرى".

وفي مقابلة تلفزيونية، قال برنار إن لقاء أحبائه شكل لحظة استثنائية في مسيرته.

وأضاف: "كان أمرًا مدهشًا حقًا. كانت زوجتي تنظم هذا الأمر مع بعض الأصدقاء منذ أسابيع، وقد قامت بعمل جيد حقًا.

"في منافسات ضد الساعة، يكون لديك الوقت للاستمتاع. هذه هي اللحظات التي تجعلني أواصل التقدم والتنافس".

الدراجات الهوائية

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