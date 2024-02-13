سرُّ استبعاد دي زيربي من قائمة ترشيحات تدريب برشلونة

وجَّه الصحفي الشهير ماتيو موريتو صدمة إلى مشجعي برشلونة باستبعاده روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون، من قائمة المرشحين لخلافة المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن، مؤخرًا، أنه يعتزم مغادرة نادي برشلونة الصيف المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.

وارتبط الكثير من المدربين بإمكانية خلافة تشافي في تدريب البارسا، ومن ضمنهم روبرتو دي زيربي، وهانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق.

ولكن ماتيو موريتو ذكر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دي زيربي يُعد مرشحًا مستحيلًا لتدريب برشلونة الموسم المقبل، مؤكدًا أن تلك الخطوة ليست ممكنة.