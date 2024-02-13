سرُّ استبعاد دي زيربي من قائمة ترشيحات تدريب برشلونة

سرُّ استبعاد دي زيربي من قائمة ترشيحات تدريب برشلونة
وجَّه الصحفي الشهير ماتيو موريتو صدمة إلى مشجعي برشلونة باستبعاده روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون، من قائمة المرشحين لخلافة المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.
وكان تشافي قد أعلن، مؤخرًا، أنه يعتزم مغادرة نادي برشلونة الصيف المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.
وارتبط الكثير من المدربين بإمكانية خلافة تشافي في تدريب البارسا، ومن ضمنهم روبرتو دي زيربي، وهانز فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق.
ولكن ماتيو موريتو ذكر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دي زيربي يُعد مرشحًا مستحيلًا لتدريب برشلونة الموسم المقبل، مؤكدًا أن تلك الخطوة ليست ممكنة.
وأوضح أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن "دي زيربي هو الخيار الأكثر تكلفة من الناحية المالية بالنسبة لإدارة برشلونة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها النادي".
وأضاف: "ليس هذا فقط، بل إن دي زيربي حريص على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم لا يفكر في مسألة الرحيل عن إنجلترا".
وكان برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، ذكر، سابقًا، أن الأزمة في التعاقد مع دي زيربي ستتمثل في أن لديه عقدًا حتى صيف 2026 مع برايتون، وبالتالي سيكون البارسا مجبرًا على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 13 مليون يورو.
دي زيربي، البالغ من العمر 44 عامًا، تولَّى تدريب عدة أندية إيطالية بجانب شاختار الأوكراني، ولمع اسمه، مؤخرًا، بعدما قاد برايتون للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
المدرب الإيطالي قاد برايتون إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم، ليشارك في بطولة قارية لأول مرة في تاريخه.