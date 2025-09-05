logo
رياضة

النصر أم الهلال؟.. ما أكثر ناد سعودي إنفاقا على اللاعبين المواليد؟ (فيديو)

النصر أم الهلال؟.. ما أكثر ناد سعودي إنفاقا على اللاعبين المواليد؟ (فيديو)
من مباراة الهلال والنصر في دوري روشن للمحترفينالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 11:57 ص

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً في الموسم الماضي بالسماح لأندية دوري روشن بضم لاعبين أجانب يتم قيده في خانة المواليد بجانب اللاعبين الثمانية الأساسيين الذين يتم قيدهم في قائمة الفريق الأول بكل نادٍ.

واستقطبت أندية الدوري السعودي في الموسمين الماضي والحالي عدداً من اللاعبين الشبان والذين تم قيدهم في خانة المواليد.

أخبار ذات علاقة

من مباراة الأهلي والهلال

3 أسباب لرفض طلب الأهلي بتأجيل كلاسيكو الهلال

 وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن نادي الهلال كان الأكثر إنفاقاً على اللاعبين المواليد في الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة

ألكسندر ميتروفيتش نجم الريان القطري الجديد

رفض المشاركة.. تفاصيل صادمة حول تمرد ميتروفيتش على الهلال

 ودفع الهلال 71 مليون يورو لضم لاعبين في خانة المواليد على رأسهم الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو وكايو سيزار في الموسم الماضي بجانب التركي يوسف يوسف أكتشيشيك في الموسم الحالي.

وفي المقابل، يحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة الأندية السعودية إنفاقاً على اللاعبين المواليد بواقع 41 مليون يورو ثم الأهلي الذي أنفق 27 مليون يورو في المركز الثالث.

وجاء في المركز الرابع نادي الاتحاد بواقع 9.6 مليون يورو بفارق كبير عن باقي منافسيه في المراكز الثلاثة الأولى.

أخبار ذات علاقة

ميتروفيتش نجم الهلال السعودي

مخاطرة كبيرة.. 5 أسباب تجبر الهلال السعودي على تغيير مصير نجمه

 وضم النصر ثنائيا تحت السن هما ويسلي وغابرييل أنغيلو ودفع من أجل استقطابهما 41 مليون يورو.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC