النصر أم الهلال؟.. ما أكثر ناد سعودي إنفاقا على اللاعبين المواليد؟ (فيديو)

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً في الموسم الماضي بالسماح لأندية دوري روشن بضم لاعبين أجانب يتم قيده في خانة المواليد بجانب اللاعبين الثمانية الأساسيين الذين يتم قيدهم في قائمة الفريق الأول بكل نادٍ.

واستقطبت أندية الدوري السعودي في الموسمين الماضي والحالي عدداً من اللاعبين الشبان والذين تم قيدهم في خانة المواليد.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن نادي الهلال كان الأكثر إنفاقاً على اللاعبين المواليد في الدوري السعودي.

ودفع الهلال 71 مليون يورو لضم لاعبين في خانة المواليد على رأسهم الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو وكايو سيزار في الموسم الماضي بجانب التركي يوسف يوسف أكتشيشيك في الموسم الحالي.

وفي المقابل، يحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة الأندية السعودية إنفاقاً على اللاعبين المواليد بواقع 41 مليون يورو ثم الأهلي الذي أنفق 27 مليون يورو في المركز الثالث.

وجاء في المركز الرابع نادي الاتحاد بواقع 9.6 مليون يورو بفارق كبير عن باقي منافسيه في المراكز الثلاثة الأولى.

وضم النصر ثنائيا تحت السن هما ويسلي وغابرييل أنغيلو ودفع من أجل استقطابهما 41 مليون يورو.