تفاصيل مفاوضات فريق ميسي مع نجم مانشستر يونايتد

دخل أحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمامات نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه العديد من النجوم العالميين على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والثنائي الإسباني سيرغيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، والأوروغوياني لويس سواريز.

ولكن الفريق الأمريكي أبدى رغبته في التعاقد مع نجم جديد من أندية أوروبا وتحديدًا مانشستر يونايتد.