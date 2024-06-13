تفاصيل مفاوضات فريق ميسي مع نجم مانشستر يونايتد
دخل أحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمامات نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد معه في الموسم المقبل.
ويضم إنتر ميامي بين صفوفه العديد من النجوم العالميين على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والثنائي الإسباني سيرغيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، والأوروغوياني لويس سواريز.
ولكن الفريق الأمريكي أبدى رغبته في التعاقد مع نجم جديد من أندية أوروبا وتحديدًا مانشستر يونايتد.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس عن حدوث اتصالات بين إدارة إنتر ميامي ورافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال رومانو:" إنتر ميامي استفسر عن إمكانية إتمام التعاقد مع فاران في الموسم المقبل".
وانتقل رافائيل فاران صاحب الـ 31 عامًا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني.
وأبلغت إدارة مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي برحيله عقب نهاية الموسم المنقضي مع انتهاء عقده مع الفريق.
وخاض فاران 32 مباراة في الموسم الماضي بقميص مانشستر يونايتد، وسجل هدفًا واحدًا.
وساهم اللاعب الفرنسي المخضرم في تحقيق بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع مانسشتر يونايتد خلال تجربته التي استمرت 3 مواسم.