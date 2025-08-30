بعد حصد لقب الشان.. هل يخطف السكتيوي منصب الركراكي في منتخب المغرب؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

نجح طارق السكتيوي مدرب المنتخب المحلي المغربي في كسب الرهان وحقق كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان) حيث منح المغرب لقبه الثالث في المسابقة مما جعله أكثر المنتخبات تتويجاً.

ونجح المنتخب المغربي في التتويج بلقب الشان بعد الفوز في النهائي على منتخب مدغشقر 3-2.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة المغرب ومدغشقر في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

توج أسامة المليوي هدافاً برصيد 6 أهداف والعميد محمد ربيع حريمات أفضل لاعب معززاً التفوق المغربي خلال النسخة الحالية.

ويعتبر طارق السكتيوي ثالث مدرب مغربي يحصد اللقب بعد جمال السلامي في نسخة 2018 والحسين عموتة في نسخة 2020 ، لكن يتميز عنهما في كونه تحدى عدة ظروف وجمع منتخباً في أيام معدودة ليحقق اللقب.

يتميز المدرب البالغ من العمر 48 عاماً بكونه مدرباً يلعب بخطط جديدة وكرة ممتعة سواء رفقة الأندية أو المنتخبات الوطنية كما يفضل اللعب بأسلوب هجومي ويخرج أفضل ما في لاعبيه.

وسبق أن قاد طارق السكتيوي المنتخب الأولمبي المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي لكرة القدم المغربية والعربية عبر الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبعد نجاحه المميز رفقة المنتخبات المغربية أصبح طارق السكتيوي يطرق باب المنتخب الأول الذي يدربه حالياً المغربي وليد الركراكي و قاده سابقاً لنصف نهائي والمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.

ويتعرض وليد الركراكي لانتقادات كبيرة بسبب أسلوبه الخططي الدفاعي وفشله في استغلال الأسماء الكبيرة التي تشكل المنتخب المغربي الأول وتحقيق نتائج جيدة في القارة الإفريقية، حيث فشل خلال نهائيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وخرج من دور 16 أمام جنوب إفريقيا رغم كونه صاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب ومدغشقر في نهائي أمم أفريقيا للمحليين

وتطالب بعض الجماهير وبعض الإعلاميين المغاربة الاتحاد المغربي لكرة القدم بإقالة وليد الركراكي قبل نهائيات أمم إفريقيا 2025 التي ينظمها المغرب نهاية السنة الحالية، ومنح الفرص لطارق السكتيوي.

ويفضل الاتحاد المغربي الإبقاء على المدرب الحالي ويدعمه الرئيس فوزي لقجع لغاية نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة وفي حال الفشل في تحقيق اللقب أو بلوغ نصف النهائي على الأقل.

وسيكون طارق السكتيوي جاهزاً لقيادة منتخب المغرب الأول خلال نهائيات كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.