جون سينا وآندر تيكر وترابل إتش.. أبرز ردود الفعل على رحيل المصارع هالك هوجان

إرم نيوز - نورالدين ميفراني

تركت وفاة المصارع الشهير هالك هوجان ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية العالمية.

وفارق هوجان الحياة عن عمر يناهز 71 عاماً إثر نوبة قلبية تعرض لها في منزله بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص الرئيس الأمريكي رونالد ترامب على توجيه رسالة نعي بعد وفاة المصارع الراحل، وكتب قائلاً عبر حسابه على منصة إكس:" فقدنا صديقاً عزيزاً كان هالك هوجان رمزاً لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد" بمعنى الكلمة".

وأضاف:" هوجان كان قوياً وصلباً وذكياً، وكان خطابه في المؤتمر الجمهوري من أبرز الأحداث".

وتابع:" هوجان أسعد جمهوره حول العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلًا. نتقدم إلى زوجته سكاي، وعائلته بأحر التعازي والمواساة. سيفتقده الجميع بشدة."

وكتب جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي:" هالك هوجان رمز أمريكي عظيم.. ومن أوائل الأشخاص الذين أعجبت بهم بصدق في طفولتي".

وأضاف:" في آخر مرة رأيته فيها، وعدنا بالخروج لتناول مشروب معًا في المرة القادمة، سيكون ذلك في الجانب الآخر يا صديقي.. ارقد بسلام. "

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ردود فعل واسعة في عالم المصارعة

وعلّق المصارع الشهير ريك فلير عبر منصة إكس :" لقد صُدمتُ بشدة بوفاة صديقي المقرب هالك هوجان".

وأضاف:" كان بجانبي منذ أن بدأنا المصارعة.. رياضيٌّ رائع، موهوب، صديقٌ وأبٌّ! صداقتنا كانت تعني لي الكثير.. كان دائمًا بجانبي، حتى عندما لم أطلب منه ذلك".

وتبع:" كان من أوائل من زاروني عندما كنتُ في المستشفى مع احتمال نجاة 2% فقط، وكان يدعو لي بجانب سريري.. كما أقرضني المال عندما كان ريد مريضًا. هالك، لا يُضاهيك أحد! ارقد بسلام يا صديقي".

وكتب المصارع سارجنت سلوتر تغريدة قائلاً:" حزنتُ لسماع نبأ وفاة هالك هوجان ، أظن أن الله كان بحاجة إلى ملاكٍ عظيم. ارقد بسلام يا صديقي."

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وعلّق ترابل اتش عبر منصة إكس :" لم تكن WWE لتصل إلى ما هي عليه اليوم لولا الشخصيات المؤثرة التي تتنافس في الحلبة. وقليلون، إن وُجدوا، برزوا أكثر من هالك هوجان".

وأضاف:" لقد كان نموذجًا يُحتذى به لمعنى أن تكون "نجمًا خارقًا" ، شخصية عالمية ألهمت الملايين للعمل بجد لتحقيق ما يطمحون إليه، ومظهرًا جعله معروفًا لدى الجماهير حول العالم."

وكتب المصارع الشهير أندرتيكر:" لقد فقد عالم المصارعة أسطورة حقيقية. مساهمته في رياضتنا لا تُقدر بثمن، وأنا ممتن له. شكرًا لك، هالك هوجان."

ونشر المصارع الشهير جون سينا عبر صفحته على "إنستغرام"صورة برفقة هالك هوجان على الحلبة دون تعليق .