رئيس مودرن فيوتشر يطلب اعتذارا من الزمالك (فيديو)

طلب وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، اعتذارا من نادي الزمالك بسبب الأزمة التي تسبب بها ناصر ماهر، لاعب الفريق الأبيض، بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.

كان ناصر ماهر قد تحدث في تصريحات تلفزيونية، قال فيها، إنه ترك جزءا كبيرا من مستحقاته لفريق فيوتشر من أجل الانتقال للزمالك، ليرد عليه رئيس مودرن فيوتشر أن هذا لم يحدث بل أنه مديون بمبلغ 350 ألفا لفيوتشر، مؤكداً على اتجاه لمقاضاة اللاعب.

وقال دعبس خلال تصريحات تلفزيونية: "هذه الصفقة تسببت في مشكلة مع الإدارة، بيني وبينهم فيه مشكلة بسبب تصريحات ناصر ماهر الخاطئة، وهو أمر لا يليق".