رئيس مودرن فيوتشر يطلب اعتذارا من الزمالك (فيديو)
طلب وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، اعتذارا من نادي الزمالك بسبب الأزمة التي تسبب بها ناصر ماهر، لاعب الفريق الأبيض، بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة.
كان ناصر ماهر قد تحدث في تصريحات تلفزيونية، قال فيها، إنه ترك جزءا كبيرا من مستحقاته لفريق فيوتشر من أجل الانتقال للزمالك، ليرد عليه رئيس مودرن فيوتشر أن هذا لم يحدث بل أنه مديون بمبلغ 350 ألفا لفيوتشر، مؤكداً على اتجاه لمقاضاة اللاعب.
وقال دعبس خلال تصريحات تلفزيونية: "هذه الصفقة تسببت في مشكلة مع الإدارة، بيني وبينهم فيه مشكلة بسبب تصريحات ناصر ماهر الخاطئة، وهو أمر لا يليق".
وأضاف: "كان هناك تواصل مع إدارة الزمالك، وسمعت أنه سيكون هناك رد فعل، لكن لم يحدث شيء، ونريد مثلما كانت التصريحات في الإعلام أن يتم الاعتذار في الإعلام أيضًا".
وتابع: " ولا يوجد أدنى شك بأن هذه الأزمة ستؤثر على التعامل بين الإدارتين وتبادل اللاعبين مع الزمالك مستقبلاً، إذا لم يكن هناك احترام بين الإدارات فهذا أمر طبيعي، أن تضم لاعبًا وهذا اللاعب يُخطئ هذا لا يصح، اللاعب أصبح ينتمي للزمالك وأنا لا يوجد عندي لاعب يستطيع أن يُخطئ في ناد كبير ولو أخطأ أنا من سأعتذر هذه هي أصول الإدارة، وطالما لم يحدث اعتذار لن يكون هناك تعامل".
وعن الخسارة أمام الزمالك وتوديع بطولة كأس الكونفدرالية، أوضح: "نعتبر أننا خسرنا من المباراة الماضية، لأن حظنا كان سيئًا جدًا فيها، الزمالك فريق كبير ويمتلك جمهورًا كبيرًا، ونحن لم نعتد اللعب أمام الجمهور، 30 ألفا خلف حارس المرمى، وجمهور الزمالك لا يتوقف عن التشجيع والدعم".