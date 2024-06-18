تشخيص إصابة مبابي القوية

أثار كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا ، مخاوف متابعيه وجماهير فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بعد سقوطه متأثرًا بإصابة قوية في مباراة النمسا مساء الاثنين.

واستهل المنتخب الفرنسي مشواره ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024) بالفوز على النمسا بهدف دون رد سجله ماكسيميليان ووبر لاعب النمسا بالخطأ في مرماه.