تشخيص إصابة مبابي القوية
أثار كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا ، مخاوف متابعيه وجماهير فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بعد سقوطه متأثرًا بإصابة قوية في مباراة النمسا مساء الاثنين.
واستهل المنتخب الفرنسي مشواره ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024) بالفوز على النمسا بهدف دون رد سجله ماكسيميليان ووبر لاعب النمسا بالخطأ في مرماه.
وتعرض مبابي لإصابة دامية في الأنف بعد التحام قوي مع كيفين دانسو مدافع النمسا في لعبة مشتركة.
وسقط قائد فرنسا متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها في أنفه، وخضع للعلاج ثم استبد من جانب مدربه ديدييه ديشامب في الدقيقة 90+1.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن مبابي كاد أن يتعرض لكسر في الأنف خلال هذه اللعبة.
وكشفت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريغيز عن احتمالية ظهور كيليان مبابي في المباريات القادمة للبطولة القارية مرتديًا قناع واقٍ للوجه.
وشهدت المباراة إهدار فرصة سهلة من جانب كيليان مبابي أمام مرمى النمسا بخلاف بعض المحاولات التي صنعها قائد الديوك.
وتم نقل مبابي إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية شاملة بعد نهاية اللقاء مباشرة.