أسباب فشل صفقة رونالدو رياضيًا

سوء اختيارات المدرب

بعض المدربين عندما يدخلون المباراة بتشكيل غير مناسب لا يكون لديهم ذلك الكبر والغرور الذي يجعلهم يكملون حتى النهاية بالأخطاء نفسها.

كاسترو هو أحد هؤلاء المدربين، فهو لا يملك الشجاعة الكافية للاعتراف بالأخطاء التي يقع فيها، وحتى عندما يقوم بالتبديلات فغالبًا ما يجعل الأمور أسوأ.

حتى الآن لم يظهر كاسترو أمارة على قدرته في إدارة المباريات بشكل جيد مع النصر، ولم يظهر مرونة كافية في تغيير طريقة لعبه بما يتناسب مع إمكانات لاعبيه والخصوم.

المدرب البرتغالي خرج بعد المباراة عندما تم سؤاله عن مستقبله في النصر وقال: "أنا لست هنا للنتائج بل لتطوير اللاعبين"، في واحد من أغرب التعليقات الممكنة.

من يقصد كاسترو؟ هل كريستيانو رونالدو أم ساديو ماني أم إيمريك لابورت؟ النصر يضم فنيًا أسماء أفضل من العين ربما عشرات المرات، لكن هذا لم تتم ترجمته على أرض الملعب أبدًا.

لقد تخطى النصر مرحلة تطوير الأسماء فرديًا، فهناك يوجد كبار لعبوا في قارة أوروبا وحصدوا الأخضر واليابس بالفعل.