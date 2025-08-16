بسبب خوان ألفينا.. لقطة تفجر غضب جمهور الزمالك تجاه نجم الفريق (صورة)

تفجرت حالة من الغضب بين جماهير الزمالك عقب لقاء المقاولون العرب الذي أقيم مساء السبت في الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.

وتعادل الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب دون أهداف بإستاد القاهرة في الجولة الثانية للدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا بعد أن فاز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا.

وشن مشجعو الزمالك هجوماً على اللاعب محمد شحاتة نجم خط وسط الفريق بعد أن رفض التمرير في أكثر من لقطة خلال مباراة المقاولون.

وشارك الوافد الجديد البرازيلي خون ألفينا لأول مرة مع الزمالك بعد أن حل بديلاً في لقاء المقاولون بعد مرور 59 دقيقة.

وظهر ألفينا وهو يطلب الحصول على الكرة من شحاتة، ولكن الأخير مرر الكرة إلى الجبهة اليسرى لزميله المغربي محمود بنتايج.

وأظهر الجناح البرازيلي مستويات جيدة بعد مشاركته كبديل في لقاء المقاولون بعد انتقاله إلى الزمالك قادماً من أوليكساندريا الأوكراني.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد بجانب الأنغولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي ومحمد إسماعيل وأحمد شريف وعمرو ناصر.