logo
رياضة

بسبب خوان ألفينا.. لقطة تفجر غضب جمهور الزمالك تجاه نجم الفريق (صورة)

بسبب خوان ألفينا.. لقطة تفجر غضب جمهور الزمالك تجاه نجم الفريق (صورة)
مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصريالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 11:37 م

تفجرت حالة من الغضب بين جماهير  الزمالك عقب لقاء المقاولون العرب الذي أقيم مساء السبت في الجولة الثانية للدوري المصري لكرة القدم.

وتعادل الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب دون أهداف بإستاد القاهرة في الجولة الثانية للدوري.

أخبار ذات علاقة

نتيجة وملخص ورجل مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

نتيجة وملخص ورجل مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

 ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا بعد أن فاز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا.

أخبار ذات علاقة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

 وشن مشجعو الزمالك هجوماً على اللاعب محمد شحاتة نجم خط وسط الفريق بعد أن رفض التمرير في أكثر من لقطة خلال مباراة المقاولون.

وشارك الوافد الجديد البرازيلي خون ألفينا لأول مرة مع الزمالك بعد أن حل بديلاً في لقاء المقاولون بعد مرور 59 دقيقة.

وظهر ألفينا وهو يطلب الحصول على الكرة من شحاتة، ولكن الأخير مرر الكرة إلى الجبهة اليسرى لزميله المغربي محمود بنتايج.

0b406209-1dcd-4226-ae61-28beb6d01eb3

 وأظهر الجناح البرازيلي مستويات جيدة بعد مشاركته كبديل في لقاء المقاولون بعد انتقاله إلى الزمالك قادماً من أوليكساندريا الأوكراني.

  

أخبار ذات علاقة

نقطة الضوء الوحيدة.. ماذا قدم خوان ألفينا في أول مباراة مع الزمالك؟ (فيديو)

نقطة الضوء الوحيدة.. ماذا قدم خوان ألفينا في أول مباراة مع الزمالك؟ (فيديو)

 وكان الزمالك قد تعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد بجانب الأنغولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي ومحمد إسماعيل وأحمد شريف وعمرو ناصر.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC