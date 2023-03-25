أول تصريحات توماس توخيل بعد تعيينه مدربًا لبايرن ميونخ

وأدى إلقاء قادة بايرن باللوم على أداء الفريق في الأشهر الماضية في إقالة ناغلزمان مع احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني.

وسيواجه الفريق مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل وقد تأهل أيضا إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "إنه أحد أفضل الأندية في العالم. جوهر الفريق يهتم بالفوز وطريقته أيضا، لكن الفوز يأتي في المرتبة الأولى.

"المسؤوليات واضحة وليس هناك أي سوء تفاهم على الإطلاق. الفريق الذي تم تشكيله من قبل بايرن هو واحد من أفضل الفرق في أوروبا وأكثرها موهبة. يمكنك المنافسة على كل لقب بهذا الفريق".

"هذا يضعني تحت الضغط لكن في بايرن يتعلق الأمر بالفوز بجميع الألقاب. نحن هنا للفوز بجميع الألقاب".

ويأتي وصول توخيل في الوقت الذي يستعد فيه بايرن لمواجهة المتصدر بروسيا دورتموند، أحد أندية توخيل السابقة، الأسبوع المقبل في الدوري الألماني ومانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال في 11 أبريل نيسان المقبل.