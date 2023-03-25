أول تصريحات توماس توخيل بعد تعيينه مدربًا لبايرن ميونخ
قال توماس توخيل المدرب الجديد لبايرن ميونخ، اليوم السبت، إن تشكيلة بايرن ميونخ الحالية بين الأفضل في أوروبا، وإن تولي مسؤولية بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يأتي بضغوط فورية لتحقيق النجاح.
وانفصل بايرن بشكل مفاجئ عن مدربه يوليان ناغلزمان، أمس الجمعة، ولم يهدر أي وقت للتعاقد مع توخيل مدرب تشيلسي السابق بعقد يمتد حتى عام 2025 كبديل له.
وأدى إلقاء قادة بايرن باللوم على أداء الفريق في الأشهر الماضية في إقالة ناغلزمان مع احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني.
وسيواجه الفريق مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل وقد تأهل أيضا إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "إنه أحد أفضل الأندية في العالم. جوهر الفريق يهتم بالفوز وطريقته أيضا، لكن الفوز يأتي في المرتبة الأولى.
"المسؤوليات واضحة وليس هناك أي سوء تفاهم على الإطلاق. الفريق الذي تم تشكيله من قبل بايرن هو واحد من أفضل الفرق في أوروبا وأكثرها موهبة. يمكنك المنافسة على كل لقب بهذا الفريق".
"هذا يضعني تحت الضغط لكن في بايرن يتعلق الأمر بالفوز بجميع الألقاب. نحن هنا للفوز بجميع الألقاب".
ويأتي وصول توخيل في الوقت الذي يستعد فيه بايرن لمواجهة المتصدر بروسيا دورتموند، أحد أندية توخيل السابقة، الأسبوع المقبل في الدوري الألماني ومانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري الأبطال في 11 أبريل نيسان المقبل.
وقال توخيل: "كنت أتمنى أن أحصل على الفرصة لقيادة المزيد من الحصص التدريبية، لكنني لن أحصل على الكثير بالنظر للجدول الزمني وفترة التوقف الدولية هذا الأسبوع".
"هناك فرصة للفوز بكل الألقاب. ليست هناك حاجة لتغييرات كبيرة في النظام أو العمليات".
وفاز توخيل، الذي سعى بايرن ميونخ للتعاقد معه منذ فترة طويلة بدأت في 2018، بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021 بعدما حل خلفا لفرانك لامبارد، لكنه ظل بلا وظيفة منذ إقالته من الفريق الإنجليزي العام الماضي.
وصنع المدرب البالغ عمره 49 عاما اسمه باعتماده على الأداء الهجومي في الدوري الألماني خلال الفترة التي قضاها مع ماينتس قبل أن يتولى تدريب دورتموند ويقوده للفوز بكأس ألمانيا عام 2017.
وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن عن توخيل: "قاد باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي تشيلسي كان ناجحا منذ البداية وفاز بدوري أبطال أوروبا. هذه سيرة ذاتية رائعة".
"هذا يدل على التطور؛ لذلك نحن سعداء لأن توماس توخيل هو الآن مدربنا".