فينيسيوس يدفع الثمن.. هل ينفذ ريال مدريد مخطط إيرلينغ هالاند؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

وضع وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطاً صادماً أمام ريال مدريد الإسباني حال رغبته في ضم القناص الموهوب.

وأفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد تلقى شرطًا حاسمًا من وكيل أعمال هالاند، في إطار بحثه عن إمكانية ضم هداف مانشستر سيتي.

أخبار ذات علاقة اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)

وارتبط اسم هالاند صاحب الـ 25 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد عدة مرات طوال مسيرته الكروية، على الرغم من نجاحه الباهر مع مانشستر سيتي وتوقيع عقد طويل الأمد.

أخبار ذات علاقة هالاند يسجل أكثر من فريق كامل.. إحصائية مذهلة لنجم مانشستر سيتي

ووفقًا لصحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن العائق الأكبر الذي يمنع هالاند من ارتداء القميص الأبيض الشهير هو النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة المهاجم في اللعب لريال مدريد لكن سيتعين على النادي بيع فينيسيوس جونيور لتمويل الصفقة.

أخبار ذات علاقة هالاند يظهر باسم جديد.. ما هو ولماذا؟

ولم يوقع فينيسيوس جونيور عقدًا جديدًا مع الفريق الإسباني كما بدأت بعض التوترات في العلاقة بين اللاعب ونادي بعد مطالبته بالحصول على راتب ضخم يوازي ما يتقاضاه النجم الفرنسي كليان مبابي.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن رحيل النجم الفرنسي كيليان مبابي قد يكون أمرًا محتملًا أيضًا للتعاقد مع المهاجم النرويجي، لكن ريال مدريد يعتبر هذا الخيار مستحيلًا.