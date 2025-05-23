الأهلي السعودي يحسم تجديد عقد نجم الفريق

نجح النادي الأهلي السعودي في حسم تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، حيث تحرص الإدارة على تعزيز استقرار الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، يسعى الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية في صفوفه، مع خطط لتدعيم الفريق بلاعبين جدد، بهدف المنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، والدفاع عن لقب البطولة الآسيوية.

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ووفقًا لتقارير إعلامية، توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع علي مجرشي نجم الفريق لتمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم إضافية، في صفقة عززت من ثقة الجماهير في طموحات الفريق لمواصلة حصد الألقاب.

وأصبح علي مجرشي (27 عامًا) ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الألماني ماتياس يايسله، حيث برز بأدائه المتميز.

وأشارت التقارير إلى أن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.