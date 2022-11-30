نهاية التكهنات بشأن عودة كريم بنزيما لتشكيلة فرنسا في المونديال

ويقضي بنزيما البالغ عمره 34 عاما إجازة مع عائلته ليضع حدًا للشائعات التي أطلقتها وسائل الإعلام الإسبانية حول العودة إلى التدريبات مع ريال مدريد اعتبارًا من يوم الخميس الأول من ديسمبر/كانون الأول أو حتى العودة لمنتخب بلاده في قطر.

وكان اللاعب قد استبعد من تشكيلة فرنسا بعد أن أصيب بتمزق في عضلة الفخذ أثناء التدريبات قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقة.

واعتبر استبعاد بنزيما في اللحظات الأخيرة بمثابة الضربة القوية لفرنسا في المونديال، لكن في الواقع يمكن أن يمثل غيابه نعمة في ظل تألق كيليان مبابي إلى جانب أوليفييه جيرو زميله المفضل في خط الهجوم ليقودا حامل اللقب إلى دور الستة عشر بعد الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

وقرر المدير الفني ديشان عدم الاستعانة ببديل لبنزيما وقرر الاستمرار في نهائيات قطر بمنتخب مكون من 25 لاعبا فقط، حيث يختتم الفريق مبارياته في دور المجموعات أمام تونس يوم الأربعاء.

وتأهل حامل اللقب إلى دور الستة عشر بعد فوزه 4-1 على أستراليا و2-1 على الدنمارك، وسيخسر صدارة المجموعة الرابعة في حالة وجود مفاجآت كبيرة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ومن المتوقع أن يجري ديشان تغييرات على أكثر من نصف التشكيلة التي بدأت أمام الدنمارك رغم أهمية المباراة بالنسبة للمنتخب التونسي لكن المدير الفني لفرنسا بحاجة لإراحة لاعبيه قبل خوض مباراة دور الستة عشر مع أحد منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والسعودية وبولندا والمكسيك.