يواجه خطر الإيقاف 3 أعوام.. الاتحاد الإيطالي يحقق مع فاجولي بسبب المراهنات

اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارًا بفتح تحقيق ضد نيكولو فاجولي، لاعب وسط يوفنتوس، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، الفترة الماضية.

ويُشتبه في أن فاجولي، البالغ 21 عامًا، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء.

وأشارت التقارير، إلى أنه "إذا ثبت انتهاك اللاعب المادة الـ24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، سيواجه فاجولي خطر الإيقاف لمدة 3 أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو".