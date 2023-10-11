يواجه خطر الإيقاف 3 أعوام.. الاتحاد الإيطالي يحقق مع فاجولي بسبب المراهنات
اتخذ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرارًا بفتح تحقيق ضد نيكولو فاجولي، لاعب وسط يوفنتوس، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، الفترة الماضية.
ويُشتبه في أن فاجولي، البالغ 21 عامًا، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء.
وأشارت التقارير، إلى أنه "إذا ثبت انتهاك اللاعب المادة الـ24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، سيواجه فاجولي خطر الإيقاف لمدة 3 أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو".
كما أوضحت صحيفة "لاستامبا" أن ما يحدث يعدُّ جزءًا من تحقيق يجريه المدعي العام في تورينو بشأن المراهنات على منصات غير قانونية عبر الإنترنت.
وأضافت أن المحققين فحصوا البيانات والمعاملات التي أظهرت أن فاجولي أحد المراهنين المشتبه فيهم ليصبح نجم يوفنتوس قيد التحقيق.
وشارك فاجولي في 6 مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جدًّا، إذ خصم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع.
وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهددًا بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام.