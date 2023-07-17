تقرير: بالدي نجم برشلونة رفض عرضًا كبيرًا من مانشستر سيتي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أليخاندرو بالدي، نجم برشلونة الإسباني، رفض عرضًا كبيرًا من أجل الانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الحالي.
وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن "بالدي رفض عرضًا ماليًّا ضخمًا من مانشستر سيتي، هو يريد فقط الاستمرار في برشلونة كما إنه على وشك التوقيع لتجديد عقده حتى 2027 أو 2028".
وينتهي عقد بالدي مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل، وهو ما كان يسعى مانشستر سيتي لاستغلاله من أجل ضم اللاعب، بحسب ما ذكرته الصحيفة الكتالونية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "بالدي يرى مستقبله داخل برشلونة مع اقترابه على إتمام عامه العشرين في أكتوبر المقبل".
وأوضحت أن "بالدي يعرف مدى أهمية تواجده مع البلوغرانا في الفترة الحالية، خاصة بعد رحيل جوردي ألبا، عن مركز الظهير الأيسر وسيصبح هو اللاعب الأساسي في تشكيل المدرب، تشافي هيرنانديز".
وأكدت أن وكيل بالدي، خورخي مينديز، أقنعه بأنه من الأفضل الاستمرار مع برشلونة من أجل تطوره لكي يصبح بين الأفضل في مركزه في العالم.
يذكر أن بالدي شارك في 44 مباراة مع البارسا خلال الموسم الماضي، من بينها 36 كلاعب أساسي، وتمكن من تسجيل هدف واحد وتقديم 6 تمريرات.