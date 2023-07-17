تقرير: بالدي نجم برشلونة رفض عرضًا كبيرًا من مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أليخاندرو بالدي، نجم برشلونة الإسباني، رفض عرضًا كبيرًا من أجل الانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الحالي.

وأفادت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن "بالدي رفض عرضًا ماليًّا ضخمًا من مانشستر سيتي، هو يريد فقط الاستمرار في برشلونة كما إنه على وشك التوقيع لتجديد عقده حتى 2027 أو 2028".

وينتهي عقد بالدي مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل، وهو ما كان يسعى مانشستر سيتي لاستغلاله من أجل ضم اللاعب، بحسب ما ذكرته الصحيفة الكتالونية.