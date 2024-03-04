كشف السبب الحقيقي لغضب بيلنغهام العارم ضد الحكم مانزانو

أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن موجة الغضب العارم التي أصابت نجم ريال مدريد جود بيلنغهام ضد حكم مباراة فريقه أمام فالنسيا جيل مانزانو، تعود إلى عدم احتساب الهدف الذي سجله في الوقت القاتل من مباراة فريقه أمام فالنسيا السبت.

وسجل الدولي الإنجليزي هدفا ثالثا لفريقه في آخر أنفاس المباراة، لكن الحكم مانزانو لم يحتسبه بعد أن أطلق صافرة النهاية بينما كانت تمريرة إبراهيم دياز العرضية في طريقها نحو بيلنغهام الذي انتابته ثورة غضب وتوجه إلى الحكم غاضبا وتفوه بكلمات متشنجة وفق ما ذكره الموقع.

وانتهت المباراة التي استضاف فيها فالنسيا، ريال مدريد ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، بالتعادل بهدفين لمثلهما، لكنها عرفت نهاية مشحونة بالتوتر خصوصا بعدما توجه جود بيلنغهام ركضا نحو الحكم جيل مانزانو الذي لم يتردد في رفع الورقة الحمراء في وجه اللاعب الإنجليزي.

وقالت "ريليفو" إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي دخل أرض الملعب ليطلب من لاعبيه الهدوء وعدم الاشتباك مع الحكم، مضيفة أن الحكم مانزانو، قال في تقريره للمباراة: "عند نهاية المباراة، ركض نحوي جود بيلنغهام وصرخ بطريقة عدوانية في عدة مناسبات: "إنه هدف سخيف".

ووفقا للوائح لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، سيعاقب لاعب وسط ريال مدريد بالإيقاف لمدة مباراتين؛ بسبب الاحتجاج على الحكم؛ ما يعني أن بيلنغهام سيغيب عن مواجهتي الفريق الملكي أمام كل من سلتا فيغو وأوساسونا لحساب الجولتين 28 و29 من الليغا.

ورغم سقوطه في فخ التعادل في ملعب الميستايا، وسع ريال مدريد الفارق عن جيرونا أقرب ملاحقيه إلى 7 نقاط، عقب هزيمة الأخير أمام مايوركا بهدف دون مقابل.