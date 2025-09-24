والد لامين يامال يطلب 100 يورو لأخذ صورة مع نجله (فيديو)

كتب: نور الدين ميفراني

طلب منير نصراوي، والد نجم برشلونة لامين يامال، مبلغًا من المال مقابل التصوير مع نجله، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية.

وخسر النجم البالغ من العمر 18 سنة جائزة الكرة الذهبية لصالح النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وحضر لامين يامال رفقة وفد كبير من أفراد عائلته، من بينهم والده منير نصراوي وجدته فاطمة وأبناء وبنات أعمامه.

والد نجم برشلونة يطلب 100 يورو

نشر مغرد يدعى "شرقي" فيديو على منصات التواصل، ظهر خلاله في حفل الكرة الذهبية على مسرح شاتلييه في باريس.

وخلال حديثه في الفيديو، اتهم منير نصراوي والد نجم برشلونة لامين يامال بطلب مقابل مادي لأخذ صورة مع نجله.

وقال "شرقي" في الفيديو إن منير نصراوي طلب منهم 100 يورو مقابل أخذ صورة مع لامين يامال نجم برشلونة.

وكان والد النجم الإسباني ذو الأصول المغربية قد شن هجوما على منظمي الكرة الذهبية، ووصف خسارة لامين يامال الجائزة بالشيء الغريب والتصرف غير الأخلاقي.