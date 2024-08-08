توج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024 رسميًا، بعدما تغلب 1-صفر على سموحة يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 من المسابقة.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، النتيجة التي كانت كافية لحسم لقب الدوري للأهلي، لكن محمد مجدي (أفشة) حسم الفوز بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وعزز الأهلي بذلك سلسلة انتصاراته غير المسبوقة في الدوري المصري، إذ حقق اليوم الفوز رقم 20 على التوالي.

ورفع الأهلي، الذي ضمن إحراز اللقب للمرة الـ44 في تاريخه، رصيده بذلك إلى 81 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وحسم الأهلي إنهاء الموسم في المركز الأول، إذ لم يتبقَ لبيراميدز غير مباراتين.

وشهدت منافسات الدوري اليوم أيضا فوز الزمالك 1-صفر على زد إف.سي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ23.

وحسم الزمالك المباراة بهدف في الثواني الأخيرة سجله محمد عاطف.

ورفع الزمالك رصيده بذلك إلى 55 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد زد إف.سي عند 47 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: