أتلتيكو مدريد يمهد لرحيل أوبلاك بخطوة مهمة

بدأت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التمهيد لرحيل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك في الموسم المقبل.

وتألق أوبلاك بشكل لافت للأنظار في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، وساهم في تأهل بلاده إلى الأدوار الإقصائية، قبل الخروج أمام البرتغال في ثمن النهائي.

وتصدى أوبلاك لضربة جزاء من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة، ليحافظ على التعادل من دون أهداف قبل الخسارة بركلات الترجيح.

وارتبط اسم أوبلاك بالرحيل إلى النصر السعودي بحسب تقارير صحفية في الأيام الماضية.

ورغم نفي متحدث أتلتيكو مدريد تفاوض النصر لضم أوبلاك، وعدم تلقي عروض لبيع الحارس، بدأت إدارة النادي الإسباني التفاوض لضم حارس مرمى جديد.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية عن رغبة دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في ضم حارس مرمى إيندهوفن الهولندي والتر بينتيز في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد يتفاوض مع الحارس الأرجنتيني صاحب الـ 31 عاما بناءً على طلب مواطنه سيميوني.

وانضم الحارس الأرجنتيني إلى صفوف إيندهوفن في صيف 2022 قادماً من نيس الفرنسي.