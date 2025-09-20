تعليق صادم.. مشجع يفجر غضب نجم الأهلي المصري بالدعاء عليه (صورة)

أعرب أحمد رمضان "بيكهام"، نجم الأهلي المصري، عن غضبه الشديد ودهشته في الوقت نفسه من أحد المشجعين قام بالدعاء عليه وتمنى له إصابة قاسية، عقب خروجه مصابا في مواجهة فريقه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة.

وتعرض "بيكهام" لإصابة عضلية خلال مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشعر "بيكهام" بآلام عضلية في الدقيقة 59 من زمن المباراة، ليغادر الملعب ويحل بدلاً منه مصطفى العش في الدقيقة 62، لينضم إلى قائمة المصابين في صفوف الأهلي.

وباتت مشاركة "بيكهام" في اللقاء المقبل أمام حرس الحدود، المقرر إقامته يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري، محل شك.

ويُعاني الأهلي في الفترة الأخيرة أزمة إصابات ضربت عددًا من لاعبيه الأساسيين، إذ يغيب عن الفريق كل من: أحمد سيد "زيزو"، وإمام عاشور، وأشرف داري وكريم فؤاد، ومحمد شكري.

وبعد اللقاء، تداولت الجماهير صورة للاعب أثناء خروجه من أرضية الملعب، ليعلق أحد المشجعين بشكل ساخر: "صليبي يا رب".

التعليق الصادم دفع "بيكهام" للرد بقوة عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، حيث كتب: "حسبي الله ونعم الوكيل.. وربنا يسامح كل واحد شبه هذا الشخص المحترم".

وكان الأهلي قد نجح في استعادة توازنه بتحقيق فوز مهم على سيراميكا بهدف دون رد، سجله محمود حسن "تريزيغيه"، ليعود الفريق الأحمر إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام إنبي.