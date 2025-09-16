عبر 3 محاور.. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه مدينة غزة وسط قصف عنيف
أهداف ونتيجة وملخص مباراة يوفنتوس وبروسيا دورتموند النارية (فيديو)

من مباراة يوفنتوس ودورتموندالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز

اقتنص فريق يوفنتوس تعادلا قاتلا على حساب منافسه بروسيا دورتموند بنتيجة "4-4"، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء،  في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ودخل يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب غريمه إنتر ميلان بنتيجة 4-3 فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي، ليواصل الصراع مع نابولي في صدارة الكالتشيو برصيد 9 نقاط لكل منهما.

نفس الأمر بالنسبة لفريق بروسيا دورتموند، الذي حقق فوزًا مهمًا على حساب هايدنهايم بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، ليرفع رصيد إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ 9 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لينفجر الوضع في الشوط الثاني، حيث سجل لبروسيا دورتموند كل من كريم أديمي وفيليكس نميشا ويان كوتو ورامي بن سبعيني، في الدقائق 52، 65، و 75، و(86 من ضربة جزاء).

فيما سجل أهدف يوفنتوس، كل من كينان يلدز في الدقيقة 64، ودوشان فلاهوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 68، و94، وليويد كيلي في الدقيقة 96.

 

 

 

 

 

 

