لويس غوستافو: وجود رونالدو صعّب مباريات النصر على اللاعبين

واعترف غوستافو بأن اللاعب البرتغالي الدولي جعل الأمور "صعبة" بالنسبة له ولزملائه، ويعتقد أن الأندية الأخرى المتنافسة تستهدف الفريق بسبب وجود رونالدو.

وقال غوستافو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالتأكيد، وجود كريستيانو يجعل الأمر صعبًا علينا، حيث تسعى جميع الفرق للمشاركة ضده بأفضل طريقة ممكنة، وهو يعطي الحافز للجميع".

وظهر اللاعب البرازيلي الدولي السابق غوستافو إلى جانب رونالدو، حيث افتتح اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أهدافه في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال تعادل النصر الأخير 2-2 ضد الفتح.

لكن على الرغم من ادعاء أن مكانة رونالدو قد تسببت في مشاكل ضد خصوم الدوري، كشف غوستافو أيضًا أن النجم يمنح "العالمي" أيضًا ميزة كبيرة.

وأضاف غوستافو: "وجوده في النصر يعطي ميزة كبيرة للفريق؛ لأننا نتعلم منه يوميًا؛ نظرًا للقدرات الكبيرة التي يمتلكها فنياً وبدنياً. كريستيانو رونالدو خُلق لمواجهة التحديات وهو ينجح دائمًا فيها. والجميع هنا ينتظر ما سيقدمه. لقد سجل بالفعل هدفه الأول وبالتالي تخلص من الضغط".