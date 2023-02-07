لويس غوستافو: وجود رونالدو صعّب مباريات النصر على اللاعبين
يبدو أن البداية الباهتة لكريستيانو رونالدو في السعودية قد اصطدمت بعثرة أخرى "صعبة"، بحسب تعليقات زميله البرازيلي في فريق النصر لويس غوستافو.
وشهد وصول رونالدو مقابل مبلغ قياسي إلى المملكة العربية السعودية صعوبة في تجاوز تسجيل هدف واحد، حيث سجل نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق هدفًا واحدًا فقط منذ انتقاله إلى ناديه الجديد.
واعترف غوستافو بأن اللاعب البرتغالي الدولي جعل الأمور "صعبة" بالنسبة له ولزملائه، ويعتقد أن الأندية الأخرى المتنافسة تستهدف الفريق بسبب وجود رونالدو.
وقال غوستافو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بالتأكيد، وجود كريستيانو يجعل الأمر صعبًا علينا، حيث تسعى جميع الفرق للمشاركة ضده بأفضل طريقة ممكنة، وهو يعطي الحافز للجميع".
وظهر اللاعب البرازيلي الدولي السابق غوستافو إلى جانب رونالدو، حيث افتتح اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أهدافه في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال تعادل النصر الأخير 2-2 ضد الفتح.
لكن على الرغم من ادعاء أن مكانة رونالدو قد تسببت في مشاكل ضد خصوم الدوري، كشف غوستافو أيضًا أن النجم يمنح "العالمي" أيضًا ميزة كبيرة.
وأضاف غوستافو: "وجوده في النصر يعطي ميزة كبيرة للفريق؛ لأننا نتعلم منه يوميًا؛ نظرًا للقدرات الكبيرة التي يمتلكها فنياً وبدنياً. كريستيانو رونالدو خُلق لمواجهة التحديات وهو ينجح دائمًا فيها. والجميع هنا ينتظر ما سيقدمه. لقد سجل بالفعل هدفه الأول وبالتالي تخلص من الضغط".
وارتبط مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق بعقد مع النصر يمتد حتى يونيو/حزيران 2025، وأصبح النجم القادم من ماديرا صاحب أعلى أجر في اللعبة بعد انتقاله إلى النصر.
وانتقل الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، ومُحطم العديد من الأرقام القياسية، إلى السعودية بعد رحيله المرير من مانشستر يونايتد.
لكن المدير الفني الحالي للنصر رودي جارسيا شكك في مستقبل النجم، وأصر على أنه سيعود يومًا ما لإنهاء مسيرته المتميزة في أوروبا، قائلا إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن ينهي مسيرته في النصر، سيعود إلى أوروبا".
ورونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وكذلك الهداف التاريخي للمنتخبات، لكن الانتقال خارج القارة كان يُنظر إليه على أنه تراجع كبير.