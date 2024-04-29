غضب عارم في الأهلي المصري تجاه حسين الشحات

تسبَّب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في موجة غضب عارمة داخل النادي بعد تصرفه عقب نهاية مباراة الأهلي ومازيمبي في "قبل نهائي" دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في ستاد القاهرة الدولي بعدما تعادلا ذهابًا دون أهداف.

وشهدت المباراة أكثر من حالة مثيرة للجدل أولاها كانت اعتراضات عمرو السولية على استبداله، ثم احتفال اللاعب محمد عبد المنعم بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة.