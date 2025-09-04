logo
رياضة

المفاوضات بدأت.. ناد تركي ينقض على نجم النصر السعودي

المفاوضات بدأت.. ناد تركي ينقض على نجم النصر السعودي
ساديو ماني في تدريبات النصرالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 8:08 ص

دخلت إدارة نادي فنربخشة التركي في مفاوضات قوية للتعاقد مع أحد أبرز نجوم نادي النصر السعودي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد النصر مع بضع صفقات قوية مثل جواو فيليس وكينغسلي كومان وإينيغو مارتينيز، لتدعيم صفوف الفريق بقوة، وهو ما سيجعل عدة لاعبين يطالبون بالرحيل لخوفه من قلة الدقائق الممنوحة لهم تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس.

أخبار ذات علاقة

ساديو ماني

الله أعلم.. كيف رد ساديو ماني على سؤال حول استمراره مع النصر؟ (فيديو)

 

أخبار ذات علاقة

جواو فيليكس

جواو فيليكس: كريستيانو رونالدو يبني شيئًا في النصر

وبحسب ما ذكرت تقارير تركية، فإن بشكتاش طلب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد التقرير على أن جيسوس، المدير الفني للعالمي، رفض العرض وتمسك بوجود ماني مع الفريق.

أخبار ذات علاقة

إيمريك لابورت

النصر يضع أمام لابورت 3 خيارات حاسمة بعد فشل انتقاله إلى بلباو

واعتمد المدرب البرتغالي على النجم السنغالي في أول مباراة رسمية، هذا الموسم، ضد الاتحاد لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لكنه تعرض للطرد بعد تسجيله هدف التقدم.

وعاد ساديو ماني للمشاركة في مباراة التعاون، بالجولة الأولى من الدوري السعودي، وكان الوحيد من بين الرباعي الهجومي الذي فشل في هز الشباك.

ويلعب ماني بقميص النصر، منذ أن انتقل إليه في صيف 2023 قادمًا من ليفربول، ليشارك معه في 95 مباراة، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 26.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC