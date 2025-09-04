المفاوضات بدأت.. ناد تركي ينقض على نجم النصر السعودي

دخلت إدارة نادي فنربخشة التركي في مفاوضات قوية للتعاقد مع أحد أبرز نجوم نادي النصر السعودي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد النصر مع بضع صفقات قوية مثل جواو فيليس وكينغسلي كومان وإينيغو مارتينيز، لتدعيم صفوف الفريق بقوة، وهو ما سيجعل عدة لاعبين يطالبون بالرحيل لخوفه من قلة الدقائق الممنوحة لهم تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس.

وبحسب ما ذكرت تقارير تركية، فإن بشكتاش طلب التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد التقرير على أن جيسوس، المدير الفني للعالمي، رفض العرض وتمسك بوجود ماني مع الفريق.

واعتمد المدرب البرتغالي على النجم السنغالي في أول مباراة رسمية، هذا الموسم، ضد الاتحاد لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لكنه تعرض للطرد بعد تسجيله هدف التقدم.

وعاد ساديو ماني للمشاركة في مباراة التعاون، بالجولة الأولى من الدوري السعودي، وكان الوحيد من بين الرباعي الهجومي الذي فشل في هز الشباك.

ويلعب ماني بقميص النصر، منذ أن انتقل إليه في صيف 2023 قادمًا من ليفربول، ليشارك معه في 95 مباراة، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 26.