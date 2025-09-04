تاتيانا فلوريس.. لاعبة مكسيكية تزلزل عرش أليشا ليمان (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

تعد تاتيانا فلوريس، لاعبة فريق تيغريس المكسيكي، والبالغة 19 عاما، من حسناوات كرة القدم النسائية التي بدأت تنافس النجمات المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزهن السويسرية أليشا ليمان، نجمة فريق كومو الإيطالي حاليا ويوفنتوس سابقا.

تاتيانا فلوريس دوريل من مواليد 15 سبتمبر 2005، ولدت في كندا ونشأت في إنجلترا لأب مكسيكي وأم كندية، وهي لاعبة كرة قدم محترفة، تلعب كمهاجمة في نادي تيغريس أونال، بالدوري المكسيكي للسيدات.

وتنحدر تاتيانا فلوريس من عائلة رياضية، فهي الابنة الصغرى لمدرب كرة القدم روبين فلوريس، والشقيقة الصغرى للاعبي كرة القدم سيلفانا فلوريس ومارسيلو فلوريس.

وبدأت مشوار كرة القدم في الفئات الصغرى لفريق تشيلسي خلال الفترة ما بين 2020 و2023 ثم انتقلت لفريق أتلتيكو مدريد، والذي أعارها لفريق ريال أوفييدو لتلعب ضمن صفوف كبار النادي الإسباني وعمرها 17 عاما، وفي سنة 2024 انتقلت لفريق تيغريس، الناشط في الدوري المكسيكي الممتاز للسيدات.

ومثلت النجمة الحسناء منتخبات المكسيك في فئة الناشئات والشباب وتلعب في مركز الهجوم تثير دائما الجدل والإعجاب بجمالها.

وتملك تاتيانا فلوريس حوالي مليون ونصف المليون متابع على منصة "إنستغرام"، وهو ما يجعلها من أشهر لاعبات كرة القدم النسائية على مواقع التوصل الاجتماعي.