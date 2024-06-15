كولر يظهر مع ثلاثي الأهلي المصري في إعلان ترويجي لفيلم سينمائي (فيديو)
شارك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، في إعلان ترويجي لفيلم سينمائي برفقة بعض لاعبي الفريق.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بعنوان "القاضية".
ويظهر في الإعلان الترويجي لفيلم (أولاد رزق 3) ثلاثي الأهلي إمام عاشور مع محمد عبد المنعم ومحمد مجدي "أفشة" الذي يتحدث عن هدفه الشهير في مرمى الزمالك باللقاء النهائي بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020 والمعروف باسم "القاضية".
وشارك كولر في الإعلان لأول مرة منذ توليه قيادة الأهلي المصري في صيف 2021.
ورد ظهور أفشة مع كولر وإمام عاشور على الأنباء التي أفادت بوجود حالة من الغضب داخل الأهلي المصري تجاه تصريحات الأول في ظهوره التليفزيوني عبر برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (mbc masr2).
وتحدث أفشة وقتها عن أحقيته في الحصول على جائزة رجل مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية والتي حصدها إمام عاشور كما تجاهل مدربه كولر ضمن قائمة أفضل من دربوه.