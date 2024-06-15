كولر يظهر مع ثلاثي الأهلي المصري في إعلان ترويجي لفيلم سينمائي (فيديو)

ويظهر في الإعلان الترويجي لفيلم (أولاد رزق 3) ثلاثي الأهلي إمام عاشور مع محمد عبد المنعم ومحمد مجدي "أفشة" الذي يتحدث عن هدفه الشهير في مرمى الزمالك باللقاء النهائي بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020 والمعروف باسم "القاضية".

وشارك كولر في الإعلان لأول مرة منذ توليه قيادة الأهلي المصري في صيف 2021.