أسطورة النصر السعودي يطالب بطرد الثنائي الأجنبي فورا

طالب نجم النصر السعودي السابق، هاشم سرور، إدارة النادي بالتخلص الفوري من ثنائي وسط الفريق الأجنبي، أنجيلو وويسلي، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أنه لم يعد يحتمل رؤيتهما بالقميص الأصفر مجددا.

النصر شهد مؤخرا نشاطا مكثفا في ملف الصفقات الأجنبية، حيث تعاقد مع جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز، بشكل رسمي.

كما توصل اليوم لاتفاق مع بايرن ميونخ لضم كينغسلي كومان.

ويواصل النادي البحث عن حارس مرمى وجناح ولاعب وسط، إلا أن لوائح الاتحاد تجبره على قيد 10 لاعبين أجانب فقط، بينهم اثنان من فئة الشباب، ما يفرض عليه حسم ملف الراحلين أولا.

مطالب بإبعاد الثنائي الأجنبي

شن سرور انتقادات حادة لأنجيلو وويسلي، واصفًا طريقة لعبهما بـ"تكتيك السلطة"، موضحا أنهما يتحركان على أرض الملعب بلا هدف، ولا يقدمان أي إضافة فنية أو متعة للجماهير.

وكتب سرور عبر حسابه في منصة "إكس" تعليقا على صورة تجمع اللاعبين: "كلاهما يلعبان بتكتيك السلطة، يركضان خلف الكرة ويطلبانها دون فائدة، ودون إحساس بأنهما قادران على صناعة أو إنهاء هجمة أو إمتاع المشاهد".

وأضاف: "رحيلهما بعد المعسكر هو الخيار الأفضل لنا ولهما، ونسأل الله أن يوفقهما مع غيرنا".