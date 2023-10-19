من يعوض نيمار في نادي الهلال؟
لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف مع بداية تألقه وتأقلمه مع فريقه الجديد الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين.
وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروغواي في الدقيقة الـ44 من خسارة البرازيل 0/2 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء.
وغادر المهاجم البرازيلي الملعب على محفة وهو يبكي ويستخدم عكازين للسير بعد المباراة، قبل أن يعلن الهلال إصابته مع توقعات بانتهاء موسمه مع الفريق الذي انضم إليه من باريس سان جيرمان مقابل 160 مليون يورو (175 مليون دولار) لمدة موسمين.
وجاءت الإصابة بعد أن سجل المهاجم البالغ عمره 31 عامًا هدفه الأول مع الهلال في الفوز 3-صفر على ناساغي في دوري أبطال آسيا وبدأ في نثر سحره بعدما حرمته الإصابة من المشاركة نحو أربعة أسابيع بعد انضمامه للفريق السعودي.
وبدا نيمار متحمسا لتجربته الجديدة منذ يومه الأول في الهلال.
وقال في حوار مع المركز الإعلامي لناديه في أغسطس/ آب الماضي: "سعيد للانضمام إلى مسابقة جديدة وخوض تحد جديد.. وبالطبع أنا متحمس لكتابة التاريخ. تدفعني التحديات (للأمام) لأن هذا يعزز ثقتك بنفسك".
لكن حلم نيمار سيتأجل بسبب الإصابة، ومعه قد يبحث الهلال عن بديل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني حتى لا يتأثر موقف الفريق في الدوري الذي يتصدره برصيد 23 نقطة أو في دوري أبطال آسيا.
وقال أحمد المصيبيح الناقد الرياضي في تصريحات عقب إعلان إصابة نيمار: "الهلال لن يتوقف. لديه مجموعة نجوم بالإضافة إلى سالم الدوسري الذي يُعد نيمار الكرة الآسيوية".
وأضاف "من تعاقد مع نيمار يستطيع التعاقد مع لاعب أفضل منه... على الهلال أن يفكر في بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية".
لكن ربما يفضل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مواصلة الاعتماد على الدوسري والثنائي البرازيلي ميشيل ومالكوم بالإضافة للمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش دون إضافة لاعب جديد لخط الهجوم.
ويتعين على جيسوس تقييم حالة هجوم الهلال من الآن وحتى يناير قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن تعويض نيمار.