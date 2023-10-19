من يعوض نيمار في نادي الهلال؟

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف مع بداية تألقه وتأقلمه مع فريقه الجديد الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين.

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروغواي في الدقيقة الـ44 من خسارة البرازيل 0/2 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء.

وغادر المهاجم البرازيلي الملعب على محفة وهو يبكي ويستخدم عكازين للسير بعد المباراة، قبل أن يعلن الهلال إصابته مع توقعات بانتهاء موسمه مع الفريق الذي انضم إليه من باريس سان جيرمان مقابل 160 مليون يورو (175 مليون دولار) لمدة موسمين.