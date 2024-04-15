تين هاغ يعاقب غارناتشو
كشفت تقارير صحفية عن قيام الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بمعاقبة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم الفريق، والذي أظهر غضبه من المدرب عبر وضع علامة إعجاب على منشور يهاجمه وينتقد قراراته.
واستبدل مدرب مانشستر يونايتد غارناتشو بين شوطي مباراة الفريق ضد بورنموث يوم السبت، والتي حسمها التعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وكتب مارك غولدبريدغ، صانع محتوى عبر موقع يوتيوب، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" منشورًا هاجم فيه تين هاغ بسبب طريقة التعامل مع غارناتشو.
وقالت صحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز"، اليوم الإثنين، إنه "تمت معاقبة غارناتشو من قبل تين هاغ بسبب علامات الإعجاب التي وضعها على المنشورات التي كان ينتقد فيها الهولندي".
وأضافت الصحيفة: "تمت معالجة القصة داخليًا بين تين هاغ وغارناتشو، إذ تحدث الطرفان وقام اللاعب مباشرة بإزالة علامات الإعجاب".
ويواجه تين هاغ الكثير من الانتقادات خلال الموسم الحالي، حيث يطالب قطاع كبير من جماهير الفريق بضرورة رحيله والتعاقد مع مدرب جديد.
يذكر أن غارناتشو شارك مع مانشستر يونايتد في 42 مباراة هذا الموسم سجل فيها 9 أهداف وصنع 4.