تين هاغ يعاقب غارناتشو

كشفت تقارير صحفية عن قيام الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، بمعاقبة الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم الفريق، والذي أظهر غضبه من المدرب عبر وضع علامة إعجاب على منشور يهاجمه وينتقد قراراته.

واستبدل مدرب مانشستر يونايتد غارناتشو بين شوطي مباراة الفريق ضد بورنموث يوم السبت، والتي حسمها التعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكتب مارك غولدبريدغ، صانع محتوى عبر موقع يوتيوب، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" منشورًا هاجم فيه تين هاغ بسبب طريقة التعامل مع غارناتشو.