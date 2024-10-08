رسميا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة

أكدت وزارة الرياضة السعودية استضافة المملكة منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير 2025.

ويشارك في البطولة 4 أندية، هي: إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، وميلان وصيف النسخة الماضية من الدوري، ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا، وأتالانتا وصيف بطل الكأس.

واحتضنت السعودية 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، إذ كانت أولى النسخ عام 2018 في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه ميلان، ثم فاز لاتسيو باللقب في عام 2019.

كما توج فريق إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي في النسخة الثالثة التي أقيمت في الرياض عام 2022.

أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر ميلان من المحافظة على لقبه، بعد أن فاز على منافسه نابولي.

ويُعدّ فريق يوفنتوس الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد أن تمكّن من الحصول عليه في 9 مناسبات سابقة، ثم يليه إنتر ميلان بـ8 ألقاب، وميلان ثالثاً بـ7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ5 ألقاب، وأخيراً يأتي فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.