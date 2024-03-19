موقف محمد الخريجي من رئاسة نادي النصر السعودي

وحسب قناة ssc السعودية، فإن الرمز النصراوي يرغب في الخروج برفقة مجلس الإدارة الذي دعَمَه؛ ما يعني رحيل مسلي آل معمر رئيس الشركة غير الربحية في النادي.

ومع أنباء استقالة مسلي آل معمر التي تحدثت عنها التقارير السعودية، بدأت ترشيحات لأسماء عديدة لخلافته، وكان من بين أبرز تلك الأسماء محمد الخريجي.

ووفقًا لقناة ssc فإن الخريجي لا يرغب في رئاسة أندية، وأنه يفضّل الاستمرار في عمله بعيدًا عن رئاسة نادي النصر السعودي، إذ سبق أن أعلن الموقف ذاته قبل عام تقريبًا.