موقف محمد الخريجي من رئاسة نادي النصر السعودي
ظهرت مطالب جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لتولي محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل، رئاسة نادي النصر السعودي.
وكشفت تقارير صحفية سعودية أمس الإثنين أن العضو الذهبي الداعم الأمير خالد بن فهد يرغب في مغادرة نادي النصر والابتعاد عن المشهد داخل النادي.
وحسب قناة ssc السعودية، فإن الرمز النصراوي يرغب في الخروج برفقة مجلس الإدارة الذي دعَمَه؛ ما يعني رحيل مسلي آل معمر رئيس الشركة غير الربحية في النادي.
ومع أنباء استقالة مسلي آل معمر التي تحدثت عنها التقارير السعودية، بدأت ترشيحات لأسماء عديدة لخلافته، وكان من بين أبرز تلك الأسماء محمد الخريجي.
ووفقًا لقناة ssc فإن الخريجي لا يرغب في رئاسة أندية، وأنه يفضّل الاستمرار في عمله بعيدًا عن رئاسة نادي النصر السعودي، إذ سبق أن أعلن الموقف ذاته قبل عام تقريبًا.
ويعيش نادي النصر أزمة كبيرة بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين، وفقدان الفريق فرص المنافسة على لقب الدوري السعودي حيث يتفوق الهلال بفارق 12 نقطة كاملة.
ولم يحضر أي عضو من مجلس إدارة نادي النصر مباراة الفريق الأخيرة بالدوري المحلي أمام الأهلي؛ ما عزز أنباء رغبة المجلس الحالي في الاستقالة والرحيل.