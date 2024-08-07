أُطلق سراح لاعب الهوكي الأولمبي الأسترالي توم كريج من حجز الشرطة، بعد اعتقاله في باريس يوم الأربعاء.

وقال مصدر في نقابة العاملين في الشرطة في وقت سابق إن كريج محتجز بتهمة شراء الكوكايين.

وقال كريج لدى مغادرته مكاتب الشرطة: "أود أولًا أن أعتذر عما حدث خلال آخر 24 ساعة. ارتكبت خطأ فادحا.. أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي".

وأضاف: "أفعالي تخصني ولا تعكس بأي حال من الأحوال قيم عائلتي وزملائي وأصدقائي ورياضتي والفريق الأولمبي الأسترالي. لقد أحرجتكم جميعًا. أنا آسف حقًا".

وكانت اللجنة الأولمبية الأسترالية قد قالت في وقت سابق اليوم إن أحد لاعبي فريق الهوكي للرجال اعتقل في باريس دون الكشف عن اسمه.

ولم يؤكد مكتب المدعي العام في باريس اسم اللاعب إلا أنه أشار إلى إن الاحتجاز جاء بعد شرائه الكوكايين.

وخاض كريج، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات، أكثر من 100 مباراة مع المنتخب الوطني.

وودع منتخب أستراليا للرجال منافسات الهوكي من دور الثمانية بخسارته 2-صفر أمام هولندا يوم الأحد الماضي.

وقال مكتب المدعي العام: "ألقى ضباط الشرطة الذين شاهدوا عملية تداول الكوكايين أسفل مبنى في الدائرة التاسعة في باريس ليلة السادس والسابع من أغسطس القبض على البائع المولود في 2006 والمشتري المولود في 1995 في أستراليا".

وُلد كريج في الثالث من سبتمبر أيلول عام 1995، وفقًا لملفه الشخصي على موقع نتائج باريس 2024.

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنه لم توجه أي اتهامات للاعب كما لم تعلق على سبب اعتقاله.

وقالت اللجنة في بيان لها "اللجنة الأولمبية الأسترالية تواصل الاستفسار عن الأمر والترتيب لدعم اللاعب".

وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلًا عن مصادر بالشرطة إن كريج اشترى نحو جرام واحد من الكوكايين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الاتحاد الدولي للهوكي على الواقعة.