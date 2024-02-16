NBA.. غولدن ستيت يهزم يوتا جاز وتفوق مينيسوتا تيمبروولفز على بورتلاند تريل
أحرز البديل كلاي تومسون 35 نقطة وهو أكبر عدد يسجله خلال الموسم الحالي ليقود فريقه غولدن ستيت وريورز للفوز خارج ملعبه 140/137 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سولت ليك سيتي.
وبهذا الفوز حقق ستيف كير مدرب غولدن ستيت وريورز انتصاره رقم 500 كمدرب، بينما أصبح تومسون سادس لاعب في تاريخ وريورز يتجاوز 15 ألف نقطة.
وأسهم درايموند جرين في فوز الضيوف بإحراز 23 نقطة، وهو أعلى معدل له في الموسم بينما أضاف زميله أندرو ويغينز 19 نقطة.
وكان كولن سيكستون أفضل مسجلي يوتا جاز برصيد 35 نقطة كما قدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف زميله الصاعد كينوت جورج 33 نقطة في أعلى معدل له أيضا لكن الفريق خسر للمرة الرابعة على التوالي.
وفي مواجهة أخرى أحرز أنطوني إدواردز 34 نقطة في فوز فريقه مينيسوتا تيمبروولفز 128/91 على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز.
وكان أنطوني أحرز 41 نقطة لفريقه الثلاثاء الماضي عند انتصاره على مينيسوتا 121/109.
وفي مباراة أخرى قدم أنطوني أيضا سبع تمريرات حاسمة لزملائه وسيطر على ست كرات مرتدة ليحقق فريقه الفوز في آخر أربع مباريات من خمس مواجهات لعبها خارج أرضه.
وسجل جيريمي غرانت 20 نقطة لبورتلاند، بينما أضاف زميله سكوت هندرسون 15 نقطة لكن فريقهما خسر للمرة السادسة على التوالي.
وفي ثالث وآخر مباريات الليلة الماضية، فاز ممفيس غريزليز على ضيفه ميلووكي باكس 113/110 بفضل 27 نقطة من لاعبه زير وليامز، كما أحرز لاعبه الصاعد جي.جي جاكسون عددا مماثلا من النقاط.