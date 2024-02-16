NBA.. غولدن ستيت يهزم يوتا جاز وتفوق مينيسوتا تيمبروولفز على بورتلاند تريل

أحرز البديل كلاي تومسون 35 نقطة وهو أكبر عدد يسجله خلال الموسم الحالي ليقود فريقه غولدن ستيت وريورز للفوز خارج ملعبه 140/137 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في سولت ليك سيتي.

وبهذا الفوز حقق ستيف كير مدرب غولدن ستيت وريورز انتصاره رقم 500 كمدرب، بينما أصبح تومسون سادس لاعب في تاريخ وريورز يتجاوز 15 ألف نقطة.

وأسهم درايموند جرين في فوز الضيوف بإحراز 23 نقطة، وهو أعلى معدل له في الموسم بينما أضاف زميله أندرو ويغينز 19 نقطة.

وكان كولن سيكستون أفضل مسجلي يوتا جاز برصيد 35 نقطة كما قدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف زميله الصاعد كينوت جورج 33 نقطة في أعلى معدل له أيضا لكن الفريق خسر للمرة الرابعة على التوالي.