ترتيب الدوري التونسي.. الإفريقي يكتسح شبيبة العمران وجرجيس يتجرّع أول خسارة

تخطى النادي الإفريقي بسرعة عثرته الأخيرة في الدوري التونسي للمحترفين، عندما فاز اليوم الأربعاء على مضيفه شبيبة العمران (3 ـ 0) في الجولة السادسة من المسابقة.

وأثار الإفريقي يوم الأحد الماضي غضب جماهيره بعد السقوط في فخ التعادل أمام النادي الصفاقسي (1 ـ 1) في الجولة الخامسة قبل أن يتدارك لاعبوه ويحققون فوزا عريضا على شبيبة العمران هو الرابع للفريق في 6 جولات من الموسم الجاري.

وأحرز فيليب كينزومبي هدف الإفريقي الأول في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة بعد تمريرة من أسامة السهيلي معلنا تقدم فريقه مبكرا.

وسجل فراس شواط هداف الإفريقي الهدف الثاني بضربة رأسية بعد تمريرة من السهيلي الذي صنع هدفين.

وفي الشوط الثاني نجح الليبي علي يوسف في تسجيل الهدف الثالث لفريق المدرب فوزي البنزرتي ليحسم فوز الإفريقي (3 ـ 0) ويرتقي به للمركز الثاني برصيد 13 نقطة متساويا مع ترجي جرجيس.

ومن جهته، حقق الاتحاد المنستيري فوزا ثمينا من أرض ترجي جرجيس (1 ـ 0) ليتلقى الأخير خسارته الأولى في الموسم ويتنازل عن صدارة الترتيب للملعب التونسي الفائز أمس الثلاثاء على مضيفه الأولمبي الباجي (2 ـ 1) في افتتاح منافسات الجولة.

وسجل معز الحاج علي هدف الاتحاد المنستيري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليهدي فريقه 3 نقاط ثمينة.

ورفع المنستيري رصيده إلى 10 نقاط من 6 مباريات بينما تجمد رصيد ترجي جرجيس عند 13 نقطة في المركز الثاني.

وحقق النادي الصفاقسي على أرضه انتصارا دراماتيكيا في الوقت بدل الضائع على حساب اتحاد بن قردان (2 ـ 1).

وأدرك هشام بكار التعادل للصفاقسي من علامة الجزاء في الدقيقة 80 ردا على هدف بخوش للفريق الضيف في الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90 +9 مانحا فريقه الفوز الثاني في الموسم.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع بينما لا يزال في رصيد منافسه 5 نقاط.

وفاز النادي البنزرتي على أرضه (3 ـ 0) تداول عليها يوسف الفلاحي ومباي في مناسبتين.

ودارت أمس الثلاثاء 3 مباريات ضمن الدفعة الأولى كان أبرزها فوز الترجي على نجم المتلوي (2 ـ0) وخسارة النجم الساحلي على أرضه ضد شبيبة القيروان.

وتجرى غدا الخميس آخر مباريات الجولة السادسة وتجمع مستقبل المرسى ومستقبل سليمان.

ويحتل الملعب التونسي صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة يليه الإفريقي وترجي جرجيس (13 نقطة) ثم الترجي التونسي برصيد 11 نقطة يليه الاتحاد المنستيري في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.