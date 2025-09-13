وثيقة خطيرة.. ريال مدريد يفضح الحكم مانزانو بوصية نيغريرا لبرشلونة

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

نشر ريال مدريد وثيقة جديدة للتصعيد ضد حكام الدوري الإسباني بعد كارثة الحكم جيل مانزانو خلال مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد والتي انتهت بفوزه 2-1 مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة.

أخبار ذات علاقة ريال مدريد ينجو من كمين سوسيداد ويعزز صدارته للدوري الإسباني (فيديو)

وطرد الحكم مدافع ريال مدريد دين هويسن في الدقيقة 32 وسط اعتراضات عارمة خاصة أن اللاعب الإسباني لم يكن آخر مدافع حيث كان بجانبه إيدير ميليتاو كما أن المهاجم على بعد حوالي 40 مترا من مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

أخبار ذات علاقة بعد فضيحة طرد هويسن.. تقييم صادم لحكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد

وحسب الصحيفة أوصى خوسيه ماريا نيغريرا عام 2016 وابنه نادي برشلونة بالاهتمام بالحكم جيل مانزانو لكونه لا يزال شابا ويملك إمكانيات وهو ما سيؤدي لقيادته مباريات كبيرة في المستقبل.

أخبار ذات علاقة قرار كارثي.. مانزانو يرتكب فضيحة تحكيمية ضد ريال مدريد (فيديو)

وعرضت قناة ريال مدريد المثيرة للجدل بتقاريرها حول الحكام الوثيقة مذكرة بالتحقيقات التي يخضع لها برشلونة في القضية.

كما أن الحكم جيل مانزانو الذي كان عمره 32 سنة في 2016 أصبح حاليا حكما دوليا ومن أهم الحكام في إسبانيا كما توقع نيغريرا وابنه.

يشار إلى أن ريال مدريد قد حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني هذا الموسم متصدراً الترتيب.