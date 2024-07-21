أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية العثور على جثمان محمد عمرو مصطفى، لاعب نادي الكهرباء للكانوي والكياك، بعد فقدانه يوم السبت خلال التدريبات.

وأعلن الاتحاد المصري للكانوي والكياك انقلاب قارب اللاعب محمد عمرو مصطفى في أثناء التدريبات في نهر النيل.

وأكد اتحاد الكانوي والكياك العثور على قارب اللاعب والمجداف بعد عملية البحث في نهر النيل في شارع أبي الفدا بحي الزمالك.

*وزير الشباب والرياضة ينعي لاعب نادي الكهرباء للتجديف* *صبحي يوجه اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة... Posted by ‎وزارة الشباب والرياضة - مصر‎ on Sunday, July 21, 2024

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة لوفاة لاعب نادي الكهرباء للكانوي والكياك بعد العثور على جثمانه، اليوم الأحد داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للكانوي والكياك بمراجعة الإجراءات المتخذة كافة منذ غرق اللاعب أمس في أثناء التدريبات.

واللاعب محمد عمرو مصطفى مواليد 2007 وهو لاعب بنادي الكهرباء الرياضي.