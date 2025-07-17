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رياضة

رد حاسم من زيزو وإمام عاشور على "أزمة غرفة ملابس الأهلي" (صورة)

رد حاسم من زيزو وإمام عاشور على "أزمة غرفة ملابس الأهلي" (صورة)
زيزو وإمام عاشور في مياميالمصدر: حساب الأهلي الرسمي
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 1:40 م

ردّ الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل حاسم على الأنباء المتداولة حول وجود أزمة داخل غرفة ملابس الفريق، والتي ارتبطت بالتفاصيل المالية لعقود اللاعبين.

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وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن توتر داخل القلعة الحمراء؛ بسبب الخلافات حول قيمة عقود بعض اللاعبين، حيث أثير جدل كبير حول رغبة إمام عاشور في الحصول على عقد مالي مماثل لزميله زيزو، الذي انضم حديثًا إلى الفريق.

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عاشور يرتبط بعقد مع الأهلي حتى عام 2028، وقد بدأت إدارة النادي مفاوضات لتعديل بنود التعاقد معه كمكافأة على أدائه المتميز. 

ووفقًا لمصادر، فقد عرضت الإدارة على اللاعب مبلغ 300 مليون جنيه مصري مقابل تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات إضافية، إلا أن عاشور طالب برفع القيمة إلى 500 مليون جنيه (نصف مليار جنيه) لنفس الفترة، وذلك ليتساوى مع قيمة عقد زيزو الذي يحصل على راتب ضخم مماثل.

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الرد عبر "إنستغرام"

في خطوة تبدو كردٍّ واضح على هذه الأنباء، نشر إمام عاشور صورة تجمعه بزميله زيزو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهر الاثنان في مزيج من المرح والتفاهم.

 وظهر عاشور وهو "يغمز" بعينه، بينما رفع زيزو علامة النصر. 

وجاء نشر الصورة في توقيت يتزامن مع تصاعد الحديث عن الخلافات المزعومة بينهما؛ بسبب التفاوت في قيمة العقود.

 

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من المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا تدريبيًّا في تونس، بدءًا من غدٍ الجمعة، وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

 

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