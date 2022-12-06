ملخص تألق ياسين بونو.. حارس المغرب يتعملق أمام نجوم إسبانيا في ركلات الترجيح (فيديو)
منح ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، منتخب بلاده تأهلا مستحقا لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعدما تعملق في التصدي لركلات الترجيح.
واضطر المغرب وإسبانيا إلى اللجوء لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل لدور الـ8 بعدما انتهت المباراة وأشواطها الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف في ظل تألق حارسي المنتخبين أيضا.
ومع الوصول لركلات الترجيح وجد نجوم منتخب إسبانيا صعوبة بالغة في التفوق على الحارس المغربي الذي يلعب لنادي إشبيلية الإسباني.
واندفع بونو ناحية تسديدة سارابيا لكنها ارتطمت بالقائم قبل أن ينجح في التصدي لركلتي سيرجيو بوسكيتيس وكارلوس سولير ليقود المغرب لإنجاز عملاق في تاريخ كرة القدم العربية الأفريقية.
وبعد تألق بونو سجل أشرف حكيمي ركلة ترجيح بهدوء ليرسل المغرب إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخه ويصبح أول بلد عربي يصل هذه المرحلة في بعد الفوز 3-صفر على إسبانيا بركلات الترجيح .
وأصبح المغرب أيضا رابع بلد أفريقي فقط يبلغ دور الثمانية في كأس العالم، بعد 12 عاما من تحقيق غانا هذا الإنجاز في جنوب أفريقيا.
واستحوذت إسبانيا على الكرة بنسبة زادت على 75 بالمئة وأكملت ما يقرب من 800 تمريرة لكن المنتخب المغربي تسبب له في متاعب حقيقية في الهجمات المرتدة وتصدى الحارس أوناي سيمون لعدة فرص بطريقة جيدة.
وهذه رابع مرة تخسر فيها إسبانيا بركلات الترجيح في كأس العالم والثانية على التوالي.
وستواجه المغرب الفائز من البرتغال وسويسرا.