ملخص تألق ياسين بونو.. حارس المغرب يتعملق أمام نجوم إسبانيا في ركلات الترجيح (فيديو)

وأصبح المغرب أيضا رابع بلد أفريقي فقط يبلغ دور الثمانية في كأس العالم، بعد 12 عاما من تحقيق غانا هذا الإنجاز في جنوب أفريقيا.

واستحوذت إسبانيا على الكرة بنسبة زادت على 75 بالمئة وأكملت ما يقرب من 800 تمريرة لكن المنتخب المغربي تسبب له في متاعب حقيقية في الهجمات المرتدة وتصدى الحارس أوناي سيمون لعدة فرص بطريقة جيدة.

وهذه رابع مرة تخسر فيها إسبانيا بركلات الترجيح في كأس العالم والثانية على التوالي.

وستواجه المغرب الفائز من البرتغال وسويسرا.