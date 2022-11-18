فينيسيوس: جيل البرازيل الحالي تعلم الكثير من الجيل السابق

وتابع: "إنه حلم لأننا نشأنا ونحن نضعه كمثل أعلى، من المهم جدا ما يفعله كقائد، إنه يعرف أنه بجهودنا يمكننا أن نساعده كثيرا أيضا وتقديم بطولة رائعة، هذا أمر جيد لنا، من الجيد أن الشعب البرازيلي يريدنا أن نفوز".

ورحب فينيسيوس، الذي يتحدث بثقة ونضج مقارنة بصغر سنه، بالضغوط التي تأتي بمسؤولية بعدما أصبح وجه الجيل الجديد في البرازيل.

وأضاف: "أستمع كثيرا. أحب التعلم من اللاعبين الأكثر خبرة مثل كريم بنزيما ونيمار، التعامل مع الضغوط دائما كان سهلا بالنسبة لي كوني نجما كما تقولون، لقد "كنت دائما عاقلا".