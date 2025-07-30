رونالدو يقود النصر لقلب تأخره وتحقيق الفوز على تولوز (فيديو)

حقق فريق النصر السعودي فوزًا جديدًا في مباراة ودية جديدة، بعدما تغلب على نظيره تولوز الفرنسي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي شهدت مشاركة الوافد الجديد جواو فيليكس، بالإضافة إلى الظهور الأول لأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن المباراة السابقة.

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وكان النصر قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الودية الأولى على يوهان النمساوي بخماسية نظيفة، لكن المدرب البرتغالي جيسوس قرر إشراك رونالدو في هذه المواجهة، التي شهدت أداءً قويًّا من الفريق السعودي رغم تأخره بالنتيجة في البداية.

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تأخر ثم تفوق

افتتح تولوز التسجيل مبكرًا في الدقيقة 25 بعد خطأ دفاعي من لاعبي النصر، ثم عادل رونالدو النتيجة في الدقيقة 33 بتسديدة دقيقة تلت عرضية ذكية من زميله.

ولم يتوقف النصر عند هذا الحد، فقد تمكن محمد مران من تسجيل الهدف الثاني في المباراة برأسية متميزة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 2-1.

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وحرص المدرب جيسوس على إدارة دقيقة لجهود لاعبيه، إذ اقتصر على مشاركة رونالدو 45 دقيقة فقط، قبل إخراجه في الشوط الثاني، في إطار الاستعدادات المكثفة التي يخوضها الفريق قبل الانتقال إلى البرتغال لاستكمال معسكره التحضيري، استعدادًا لمنافسات كأس السوبر السعودي.