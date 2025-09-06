شخص رفض معانقة نجله.. غضب عارم من رافينيا (فيديو)

أعرب رافينيا، نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي، عن استيائه الشديد بعد أن تم تجاهل ابنه من قِبل إحدى شخصيات عالم ديزني خلال نزهة ترفيهية لعائلته في مدينة الملاهي الشهيرة بباريس.

ونشر رافينيا على منصة "إنستغرام" فيديو موضحاً أن طفله حاول الاقتراب من إحدى شخصيات الملاهي لطلب تحية أو حضن، لكن الشخصية تجاهلته بشكل كامل، بينما أبدت اهتماماً واضحاً بأطفال آخرين ذوي البشرة الفاتحة، وهو ما وصفه رافينيا بأنه تصرف عنصري.

ويظهر غايل، البالغ من العمر عامين، وهو يطلب عناقًا من شخصية الرسوم المتحركة "تيكو وتيكو"، ومع ذلك، بينما تمكن الأطفال الآخرون من الحصول على العناق من الشخصية، تم تجاهل غايل، مما أثار غضب اللاعب.

وقال رافينيا تعليقًا على الموقف: "لماذا قامت الدمية بتقبيل واحتضان جميع الأطفال البيض ولم يتم هذا مع ابني!.. أراد فقط تحيةً وعناقًا".

ووصف نجم نادي برشلونة ما فعله الموظفون في ديزني لاند باريس بـ"العار".

وأضاف رافينيا: "يجب ألا تُعامل الناس بهذه الطريقة، خاصةً الأطفال.. من المفترض أن تُسعد الأطفال، لا أن تُهملهم".

وشدد: "أفضل أن أقول إن ذلك كان إهانة، لا أكثر".

وفي تعليق آخر، واصل اللاعب احتجاجه قائلاً: "موظفوكم كارثة، لا ينبغي أن تعاملوا الناس بهذه الطريقة، خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بطفل. يجب أن تجعلوا الأطفال سعداء، لا أن تتجاهلوهم. أفضل أن أصف ما حدث بأنه تصرّف متعجرف بدل أي شيء آخر، أنتم كارثة. أفهم تعب من يعمل في هذا المجال، لكن لماذا حصل جميع الأطفال البيض الآخرين على العناق ولم يحصل طفلي عليه؟".

ويتواجد رافينيا حالياً مع المنتخب البرازيلي، الذي فاز على تشيلي، يوم الجمعة، بنتيجة 3-0 في ماراكانا، وسيلعب رافينيا ضد بوليفيا يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026.

وقدّم رافينيا أداءً رائعًا مع برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي؛ توّجه بالحصول على الثلاثية المحلية في إسبانيا "دوري، كأس وسوبر".

وسجل رافينيا 34 هدفًا وصنع 25، خلال 57 مباراة رسمية مع البارسا، في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

ومع بداية الموسم الحالي 2025-2026، أحرز رافينيا هدفًا وصنع آخر، خلال 3 مباريات رسمية، حتى الآن.