الصربي زوران مانولوفيتش مدربا جديدا للسويحلي الليبي

اعلن نادي السويحلي الليبي اليوم الخميس رسميا تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مدربا جديدا للفريق الأول قبل أسابيع قليلة على بداية الموسم الكروي الجديد في دوري المحترفين 2025 ـ 2026.
ونشر نادي السويحلي الذي أنهى سباق الدوري الليبي لموسم 2024 ـ 2025 في المركز السادس والأخير لمجموعة سداسي التتويج، بيانا مقتضبا رحب فيه بمدربه الجديد والمعد البدني فلادان أوروفيتش مع نشر صور لوصول مانولوفيتش إلى مدينة مصراتة معقل نادي السويحلي.
وقال النادي: "وصل إلى مدينة مصراتة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش و المعد البدني فلادان أوروفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول بنادي السويحلي في الموسم الجديد، وسط أجواء من التفاؤل والطموح".
ويحل المدرب الصربي البالغ من العمر 63 عاما لتدريب السويحلي خلفا للتونسي فتحي جبال الذي استقال من مهامه عقب نهاية مشوار الفريق في مرحلة سداسي التتويج في الدوري للموسم الماضي.
وخيب الفريق آمال مشجعيه في المرحلة الحاسمة من الدوري إذ تلقى 4 هزائم وتعادل في مباراة واحدة من أصل 5 مواجهات في سداسي اللقب لينهي المنافسات دون تحقيق أي فوز.
ويملك زوران مانولوفيتش تجربة تدريبية كبيرة في إفريقيا إذ سبق له أن أشرف على مقاليد نادي غرة أغسطس الأنغولي وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والاتحاد السكندري المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني.
وينطلق الدوري الليبي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 مبدئيا في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل.
وكان النادي الأهلي طرابلس أحرز اللقب في نسخة 2024 ـ 2025 بعد تصدره ترتيب مجموعة سداسي اللقب في البطولة المجمعة التي احتضنتها مدينة ميلانو الإيطالية.