بدأت الساعة الرملية.. ماذا يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في فوز فريقه النصر على حساب ضيفه الرياض بنتيجة 5-1، مساء السبت، في ختام الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو أحرز الهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 44 ثم سجل الهدف الخامس في الدقيقة 76.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي في الدوري السعودي هذا الموسم إلى 3 أهداف متساوياً مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد والبرازيلي مالكوم نجم الهلال خلف البرتغالي جواو فيليكس نجم النصر متصدر الترتيب برصيد 5 أهداف وغوشوا كينغ لاعب الخليج.

وارتفع رصيد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية إلى 945 هدفاً بعد أن هز شباك الرياض مرتين.

وبدأت الساعة الرملية في احتساب ما ينقص رونالدو للوصول إلى إنجاز تاريخي بتسجيل ألف هدف في مسيرته.

ويبتعد المهاجم صاحب الـ 40 عاماً عن حلمه الفريد بفارق 55 هدفاً فقط وهو ما يبشر اللاعب الملقب بـ"الدون" بالاقتراب بشدة من هذا الإنجاز.

ويخوض النصر هذا الموسم عدة ارتباطات في الدوري السعودي وكأس الملك بجانب دوري أبطال آسيا 2 بجانب خوض رونالدو تصفيات كأس العالم مع منتخب البرتغال وهو ما قد يؤهله للاقتراب من التسجيل والوصول للهدف رقم 1000 في مشواره.