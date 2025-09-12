ما حقيقة غضب الإعلام الإسرائيلي من كريستيانو رونالدو؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ترددت أنباء متناثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول غضب الإعلام الإسرائيلي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بسبب مواقفه تجاه إسرائيل.

ونسبت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً إلى صحيفة AS الإسبانية حول غضب في الصحافة الإسرائيلية تجاه رونالدو.

أخبار ذات علاقة لقاء أساطير النصر.. هل يستلم كريستيانو رونالدو جائزته من ماجد عبدالله؟

وأكد الخبر المتداول أن رونالدو يقاطع الشركات الإسرائيلية ورفض التعامل معها وظهور منتجاتها في المؤتمرات الصحفية التي يكون حاضرا فيها.

أخبار ذات علاقة مفاجأة كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يزف بشرى لأندية دوري أبطال آسيا 2

لكن بالتحقق من الصحيفة الإسبانية لا يوجد أي خبر عن الموضوع، ولا أي إشارة إلى علاقة سيئة أو غضب من الإعلام الإسرائيلي.

ويبدو أن هذه الأنباء تم ترويجها من عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخصوصا المشجعين العرب.

أخبار ذات علاقة شقيقة كريستيانو رونالدو تقتحم أزمة روبن نيفيز وأرملة جوتا بتعليق ناري

وسبق للنجم البرتغالي المشاركة في مبادرات خيرية لفائدة أطفال فلسطين ودعم ماليا مبادرات لمساعدة الأطفال، كما شارك أيضاً في حملة التبرع بالدم التابعة لإحدى المنظمات الإسرائيلية.

ويلعب رونالدو في نادي النصر السعودي منذ شهر يناير 2023 عقب فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال شهر نوفمبر 2022، إثر خلاف شهير مع المدرب السابق إريك تين هاغ.